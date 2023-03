Folto gruppo dell’Atletica Winner alla Maratona di Roma

26 runners della società folignate per le strade della Città eterna

(DMN) Roma – buona presenza dell’Atletica Winner Foligno alla Acea Run Rome the Marathon che si è corsa questa mattina per le strade della città eterna. Erano ben 26 i runners della società folignate al via (e al traguardo) della 28^ edizione della Maratona in via dei Fori Imperiali.

Ecco i nomi:

Riccardo Alpaca, Gianluca Belloni, Daniele Berti, Stefania Bevilacqua, Antonella Biasco, Fabrizio Bizzarri, Alfredo Corica, David Difino, Silvio Fiorani, Irene Gemellaro, Mauro Lo Gelfo , Andrea Masciotti, Walter Merulli, Andrea Moroni, Stefano Norgini, Roberta Panzolini, Cesare Placidi, Giovanna Puma, Fabio Reggianti, Sabrina Ricci, Gianluca Rosi, Ennio Roych, Roberto Santini, Francesco Trosino, Andrea Zucchini, Matteo Zucchini.

congratulazioni a tutti