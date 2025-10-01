Foligno-Spoleto in contemporanea. Presentazione delle linee guida del dossier a Palazzo Donini

  • Ottobre 1, 2025
    • “Foligno-Spoleto in Contemporanea” è il titolo del dossier con il quale lo scorso giugno le due città si sono candidate in maniera congiunta per il titolo di Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2027, bando promosso dal Dipartimento per le Attività Culturali del Ministero della Cultura (DiAC).

    Dopo aver passato la prima selezione, Foligno e Spoleto sono ora tra le città finaliste che parteciperanno all’audizione di fronte alla giuria il prossimo giovedì 16 ottobre a Palazzo Poli, a Roma.

    Si tratta di un’occasione di grande importanza per le due città e per l’intero territorio umbro: una dimostrazione di unità in nome della cultura e in particolar modo dell’arte contemporanea, alla quale Foligno e Spoleto sono legate attraverso radici profonde, la cui forza è ben visibile nel presente attraverso la presenza e l’attività di sedi museali, artisti, associazioni e operatori culturali.

    Questi temi saranno oggetto di una conferenza stampa, in programma     lunedì 6 ottobre alle ore 12 nel Salone d’Onore di Palazzo Donini, nella quale saranno presentate le linee guida della candidatura, alla presenza della Presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, dell’assessore regionale alla cultura, Tommaso Bori, del sindaco di Spoleto, Andrea Sisti, del sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, del direttore dei Musei Civici di Spoleto, Saverio Verini e di Emanuele De Donno per la Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno.
     

    Saranno presenti l’avvocato Paolo Feliziani, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto e Monica Sassi, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno.​

    Commentiultimi pubblicati

    Gabriele 2025-09-24 10:20:17
    Sin dal inizio di queste elezioni regional si sapeva tutto che la Proietti sbandierava che avesse rinesso tutto come era.....
    Luca Spinelli 2025-08-25 17:33:44
    Molto interessante l’analisi di Claudio Fraccari.
    Spoleto (PG), 19 agosto 2025: Ferragosto Spoletino tra musica, cammini e sapori - Italia Quotidiana 2025-08-16 13:51:27
    […] musica che unisce generazioni. Per restare aggiornato sul programma completo: Programma completo e Guida agli appuntamenti sono fonti utili,.....
    CONSULENTE FINANZIARIO • LUCA SPINELLI 2025-08-15 14:28:26
    Mons. Boccardo offre un invito alla serenità e alla fiducia che supera la paura della morte. È un bel messaggio!
    Aurelio Fabiani 2025-07-05 07:57:31
    Non è tempo per equilibrismi. La sinistra di opposizione e il centro sinistra al governo della città hanno approvato la.....