Foligno, Spoleto e Norcia: nei mercati la raccolta firme di Cgil, Cisl e Uil per rafforzare la sanità sul territorio

Una firma in difesa della sanità pubblica e universale nel territorio, una sanità capace di garantire il diritto alla salute dei cittadini a prescindere dalle loro possibilità economiche: è quella che chiederanno nei prossimi giorni a tutta la cittadinanza Cgil, Cisl e Uil del territorio di Foligno, Spoleto e Valnerina, dove entra nel vivo la campagna a sostegno della petizione lanciata dai tre sindacati a livello regionale con 8 proposte per “riscrivere il piano socio-sanitario della Regione”.

L’appuntamento con i banchetti è per domani, martedì 22 marzo a Foligno, presso il mercato nel parco dei Canapè; giovedì 24 marzo a Norcia, presso il mercato fuori Porta Ascolana; e infine venerdì 25 marzo a Spoleto al mercato di via Cacciatori delle Alpi. “Con questa raccolta firme – spiegano Cgil, Cisl e Uil territoriali – vogliamo richiamare l’attenzione sulla situazione in cui versano gli ospedali delle nostre città, il San Giovanni Battista di Foligno e il San Matteo degli infermi di Spoleto e chiedere con forza la ricostruzione degli ospedali civili di Norcia e Cascia. È tempo di dire basta all’indebolimento della nostra sanità territoriale. Con questa petizione vogliamo far sentire la voce di migliaia di cittadine e cittadini che chiedono il rispetto del loro diritto alla salute”.