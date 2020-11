Foligno, ‘Più in alto’ non si ferma

Più in alto non si ferma!

Tutto il gruppo si riunisce on line e attiva il pronto intervento con iniziative a favore della popolazione in difficoltà.

Il momento particolare che viviamo ci obbliga ad avere la visione chiara del futuro e Più un Alto vuole cercare le migliori risposte.

Sono allo studio una serie di iniziative social che verranno presto rese note.

Nota di merito per una proposta che creerà le giuste condizioni per lavorare sistematicamente anche se non in presenza.