Foligno, la SpesaSOSpesa di Carnevale arriva a destinazione

di Mariolina Savino

Spesasospesa, l’iniziativa che da un anno, proprio dall’inizio della pandemia, la Pro Loco di Vescia Scanzano, Market Camilli e Carapace Mac Art ideatore della raccolta, continuano a procastinare a favore delle famiglie in difficoltà.

La SpesaSOSpesa viene effettuata presso un supermarket cittadino ove tutti i clienti con grande spirito umanitario, aggiungono prodotti alimentari al carrello e ogni volta che la raccolta termina, chiedono di riorganizzare una nuova iniziativa.

Anche questa volta, in occasione del Carnevale 2021 onorato con questa iniziativa solidale, non potendo fare altro vista la zona rossa, sono stati consegnati ad un famiglia folignate un raccolto di ben tre scatoloni che garantirà un mese di tranquillità almeno a livello alimentare.

Gli organizzatori sperano che siano in tanti ad imitare questo modello di beneficenza che non imbarazza mai chi riceve ma che entusiasma chi dona.