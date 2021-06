Foligno, grande successo per l’estemporanea di pittura del Premio Angelo Carbonetti

In concorso Carabinieri artisti e Poliziotti soci dell’ associazione A.N.P.S. – Galleria fotografica

Premio Angelo Carbonetti, una terza edizione scoppiettante dell’Estemporanea che si è tenuta oggi da Fichetto, a Vescia di Foligno, densa di emozioni e con momenti intensi., commoventi fino alle lacrime.

L’incontro tra Carabinieri artisti e Poliziotti soci dell’ associazione A.N.P.S. ha creato una grande complicità di chi ha vissuto il pericolo sulla strada e tantissime esperienze di vita nell’incerto quotidiano, sempre con lo spirito di aiutare gli altri.

Artisti di prima grandezza, si sono sfidati in una tenzone artistica culturale.

I partecipanti:

Angelo Miorelli

Corrado Belluomo

Giovanni Perna

Otello Natalini

Giuliano Belloni

Sergio Timi

Michaela Pascu

Pamela Vincenti

Iryna Syrotyuk

Marco Giacchetti

Sabrina Casciari

Monica Conforti

Adriana De Luca

e la piccola Alice 🖌️🎨

Fra i vari big in gara, ha avuto la meglio l’artista marchigiana Monica Conforti, conquistando il podio più alto.

Secondo classificato, il Maresciallo dei Carabinieri in pensione Angelo Miorelli.

Terzo ottimo piazzamento per Otello Natalini, veterano delle estemporanee che vengono organizzate in Umbria e non solo.

La giornata ha celebrato il ricordo di Angelo Carbonetti che da il nome alla sez. A.N.P.S. di Foligno di cui è Presidente Mauro Volpini, presente con una nutrita rappresentanza di soci all’estemporanea dove anche la Pro loco di Vescia non ha voluto mancare.

La giuria formata dal Presidente A.N.P.S.

Mauro Volpini

Dal Presidente della Pro loco Vescia Scanzano

Marco Farneti

e dal Presidente di “Circle”

Enzo Carnevali

Graditissima la visita di Annarita Campagnacci, una artista che sta recuperando pervicacemente la possibilità di poter dipingere di nuovo, dopo un aver affrontato con determinazione un problema di salute.

La Mostra “Arte in giardino” ha inondato di colore tutto lo spazio intorno al Ristorante Fichetto, è stato premiato il maestro folignate Sergio Timi, apprezzatissimo artista, dal Presidente della Pro loco di Vescia Scanzano.

Una grande bella giornata per tutti.

Appuntamento al 2022!!!!

Uff. Stampa A.N.P.S.

redazionesavino@gmail.com

Si ringraziano le associazioni:

#assotouristproagriitalia

A.N.P.S. sez. Foligno

Pro Loco Vescia Scanzano

