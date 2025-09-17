“Una notizia che ci gratifica e che rappresenta per l’Umbria un grande riconoscimento e un’opportunità di crescita”: è il commento del vicepresidente della Regione con delega alla Cultura, Tommaso Bori, appresa la notizia dell’inserimento del progetto “Foligno-Spoleto in Contemporanea” tra i 4 finalisti per la candidatura a Capitale italiana dell’arte contemporanea 2027.

“Siamo orgogliosi per il risultato raggiunto dalle nostre città, è il premio per l’impegno di una candidatura che la Regione ha sposato fin dall’inizio e che ha voluto fortemente sostenere. Crediamo e vogliamo un’Umbria che punta sulla crescita e sulla visibilità anche attraverso la cultura come elemento che qualifica il nostro territorio”.

“La candidatura congiunta – evidenzia il vicepresidente – si basa su una storia di straordinaria rilevanza nel panorama dell’arte contemporanea italiana. Negli ultimi settant’anni, Spoleto e Foligno sono state autentici laboratori di innovazione e sperimentazione. Dalle avanguardie animate da Leoncillo Leonardi e dal Gruppo di Spoleto, con eventi epocali come il ‘Premio Spoleto’ e la celebre mostra ‘Sculture nella Città’ del 1962, che ha trasformato Spoleto in un museo a cielo aperto con opere di Calder e Fontana, fino all’influenza di Dino Gavina a Foligno e alla storica mostra ‘Lo spazio dell’immagine’ del 1967. Oggi, questo patrimonio è custodito e valorizzato da istituzioni come Palazzo Collicola a Spoleto e il CIAC a Foligno, centri vitali per la produzione e la fruizione dell’arte contemporanea. Opere monumentali come il Teodelapio di Alexander Calder e la Calamita Cosmica di Gino De Dominicis testimoniano la capacità del territorio di attrarre e ispirare artisti di fama mondiale. L’impegno congiunto delle istituzioni comunali e regionale mira a rafforzare ulteriormente questo posizionamento, creando un polo d’eccellenza che possa contribuire in modo significativo alla valorizzazione dell’arte contemporanea in Italia e all’estero”.