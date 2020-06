Flaminia, Lucidi: “Il progetto avviato della Regione Umbria va nella direzione giusta e denota il cambio di passo”

Le parole del senatore della Lega

“La proposta progettuale relativa alla Spoleto-Terni presentata dalla Presidente Tesei e dall’Assessore Melasecche va nella direzione giusta e denota il cambio di passo che l’Umbria ha ottenuto con il nuovo Governo regionale”. Lo afferma in una nota il Senatore umbro della Lega, Stefano Lucidi.

“Un tratto stradale importante quello tra Spoleto e Terni – prosegue la nota – un collegamento tra due aree da sempre con forti relazioni e interscambi, che, da troppo tempo, necessitava di attenzione politica e quindi manutenzioni tecniche”.

“A seguito della chiusura e delle restrizioni del viadotto della Somma – ricorda il Senatore – sono state fatte diverse proposte pubbliche per addivenire alla soluzione del problema della viabilità nella bassa Umbria; ma solo la Giunta Tesei ha effettivamente spazzato il campo da idee fantasiose e fuori luogo dimostrando concretezza e pragmatismo”.

“La Regione Umbria – conferma Lucidi – ha già reso noto l’elenco delle opere, che indico di seguito per comodità, e che confermano il potenziamento del tratto fondamentale per il collegamento tra Spoleto e Terni”.

“Come era evidente – conclude la nota – nessun collegamento e nessuna implicazione invece sulla Tre Valli che, qualcuno, aveva indicato come alternativa alla Somma non considerandola invece per quello che è. Un’opera, anch’essa fondamentale, da portare a compimento ma complementare alla Somma stessa”.