Flaminia: lavori in corso a Strettura, traffico deviato. Riapertura graduale nei prossimi giorni

  • Gennaio 29, 2026
  Circolazione
    • Proseguono senza sosta gli interventi di messa in sicurezza lungo la strada statale 3 “Flaminia”, nel tratto compreso tra Spoleto e Terni, chiuso dal pomeriggio di ieri a causa di uno smottamento in località Strettura. A comunicarlo è Anas, che sta coordinando le operazioni tecniche necessarie per il ripristino della viabilità in condizioni di piena sicurezza.

    Nella giornata odierna sono entrati in azione i rocciatori, impegnati nella pulizia del versante interessato dal movimento franoso. Un passaggio fondamentale, spiega Anas, per consentire l’avvio dei controlli tecnici e geologici utili a definire con precisione gli interventi da eseguire e i tempi di riapertura della strada.

    L’obiettivo prioritario è il ripristino della circolazione a senso unico alternato nel più breve tempo possibile. In questa fase è prevista la rimozione del materiale instabile presente nell’area, inclusa la demolizione di un masso ritenuto particolarmente pericolante.

    Per permettere lo svolgimento delle attività in sicurezza, a partire dalle ore 18:00 di questa sera è stata disposta una modifica temporanea alla viabilità: le autovetture e i veicoli leggeri fino a 3,5 tonnellate vengono deviati sulla viabilità locale di Strettura, mentre i mezzi pesanti con massa superiore a 3,5 tonnellate continuano a essere indirizzati sulla strada statale 209 “Valnerina”.

    Secondo quanto indicato nel comunicato Anas, il completamento di questa prima fase di interventi è previsto nei primi giorni della prossima settimana, condizioni meteorologiche permettendo. Successivamente si procederà con opere di stabilizzazione e consolidamento del versante, che consentiranno il transito di tutti i veicoli con senso unico alternato regolato da impianto semaforico.

    Anas raccomanda agli automobilisti la massima prudenza e invita a informarsi sulle condizioni del traffico prima di mettersi in viaggio, seguendo gli aggiornamenti ufficiali e la segnaletica sul posto.

    Immagine di archivio 

