Flaminia e Tre Valli, Melasecche rivendica i risultati: “Oltre 40 milioni per sicurezza e sviluppo”

“Un’amministrazione seria non

può non fare scelte perseguendo, soprattutto nell’ambito delle

infrastrutture e trasporti, obiettivi strategici di medio e lungo

periodo. È con questo spirito che, anche nei collegamenti di Spoleto

verso sud con Terni e verso Ovest con la E45, la Tre Valli, su cui si

era per decenni solo favoleggiato, la precedente Giunta regionale ha

progettato e avviato a realizzazione progetti storici, con coraggio e

concretezza”, lo afferma il capogruppo regionale della Lega, Enrico

Melasecche.

“La Tre Valli, asse di penetrazione verso il cratere, da e per le

Marche – aggiunge -, ha visto progettare, finanziare e

cantierizzare, fra gli altri, il primo stralcio a Ovest

Baiano-Firenzuola e ottenere la progettazione cantierabile del secondo

verso Acquasparta, su cui con il Commissario per la ricostruzione, ci

siamo adoperati non poco. Negletta totalmente per mezzo secolo è

stata la Flaminia nel tratto Terni-Spoleto, su cui abbiamo puntato

moltissimo nel corso della precedente legislatura, per la sua completa

riqualificazione, con un piano ambizioso quanto concreto per venire

incontro a richieste da sempre inascoltate da parte delle due città

unite da sempre da interessi coincidenti”.

“L’obiettivo – spiega – era ed è chiaro: garantire standard

elevati di sicurezza stradale, aumentare l’efficienza della

circolazione e mitigare i rischi legati alle criticità di un percorso

difficile, in salita verso Spoleto, caratterizzato da moltissime

curve, per decenni trascurato in favore del più facile tratto

successivo pianeggiante verso Foligno. L’iniziativa politica è

partita storicamente da parte mia, in qualità di assessore regionale

alle infrastrutture, unitamente ad amici di Terni e Spoleto, dopo

appena due mesi dall’insediamento della giunta Tesei. Il 19 gennaio

2020 – ricorda – abbiamo organizzato una prima manifestazione,

particolarmente nutrita, di esponenti politici e cittadini in

prossimità della galleria al Passo della Somma in quel di Monte

Bibico, per una presa di coscienza generale. È seguita una fase

complessa di confronto con ANAS, settore manutenzioni, per definire

una serie di oltre venti interventi la cui presentazione alle

cittadinanze dei due comuni è avvenuta in un confronto pubblico il 13

giugno 2020. È stato poi portato poi

avanti un lavoro particolarmente impegnativo da parte dell’ANAS, che

ringrazio, per le progettazioni, i finanziamenti e le relative

autorizzazioni, su cui la mia collaborazione è stata sempre attiva

fino all’apertura di una numerosa serie di cantieri che si stanno

susseguendo da tre anni con un impegno mai visto, anche se con qualche

disagio, indispensabile per trasformare gradualmente quel tratto di

Flaminia in una strada panoramica sicura ma scorrevole”.

“Sono stati già completati molti di quei progetti – osserva

Melasecche -, investendo ad oggi oltre 40 milioni, dal rifacimento

profondo della pavimentazione nel primo tratto di attraversamento di

Terni da Sangemini allo svincolo Terni Est, alla realizzazione del

progetto che attendeva da trent’anni una definizione nel quartiere

di San Carlo, con sottopasso e rotonda, proprio dove la Flaminia

inizia a salire, a quello altrettanto atteso della rotonda di Spoleto

Sud. Ben cinque – continua – erano i viadotti in cemento armato da

consolidare, i cui lavori sono giunti quasi al termine poiché

presentavano problemi statici dovuti alla vetustà. Sono state

allargate numerose curve coperte e messe in sicurezza molte pareti

rocciose con reti paramassi. Giungono oggi finalmente alla

cantierizzazione gli interventi più attesi, cioè le tre corsie di

arrampicamento per facilitare il sorpasso dei veicoli lenti in salita,

una soluzione concreta e moderna per migliorare la sicurezza,

consentire manovre di sorpasso sicure”.

“ANAS – aggiunge il capogruppo della Lega – prevede l’avvio in

primavera del primo cantiere di questa tipologia in direzione Spoleto,

tra i km 108+900 e 109+900, della lunghezza di circa un chilometro,

che comporterà l’allargamento della sede stradale nei punti in cui

lo spazio è carente, con la realizzazione di una nuova carreggiata di

3,5 metri di larghezza, adeguata agli standard normativi. Sono già in

corso gli espropri e le pianificazione delle lavorazioni che dureranno

circa 9 mesi, prevedendo temporanei restringimenti di carreggiata e

l’utilizzo di impianti semaforici per garantire la gestione in

sicurezza del traffico durante i lavori”.

“Solleciterò, con apposita interrogazione – assicura Melasecche

-, il mio successore De Rebotti affinché provveda a seguire la

conclusione dell’iter delle altre due corsie di arrampicamento, di

cui una abbiamo il progetto, ma devono essere acquisiti con urgenza i

pareri, mentre il terzo tratto sembra sia stato inspiegabilmente

definanziato nonostante il progetto fosse da tempo predisposto. Senza

tema di smentite, la direzione di cambiamento che nel settore

infrastrutture e trasporti, anche in quell’area dello Spoletino e

del Ternano, abbiamo condotto con determinazione e concretezza non ha

eguali”.

“Auspico quindi non solo una quanto più rapida conclusione dei

lavori avviati, ma anche e soprattutto il coraggio di fissare le

priorità relative alle opere già programmate e progettate.

Continuare a fare promesse urbi et orbi, come è solita fare

l’attuale amministrazione regionale, in una fase di non facile

reperimento delle risorse a causa di un debito nazionale che ha

superato a novembre per i ben noti motivi i 3.125 miliardi di euro –

conclude Melasecche -, serve soltanto a lasciare molte opere

fondamentali a metà, creando altre drammatiche cattedrali nel

deserto, illudendo molti, ma alla fine scontentando tutti,

allontanando l’Umbria da quella decisa modernizzazione che nel

precedente quinquennio abbiano impresso in modo indiscutibile”.