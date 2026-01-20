Flaminia e Tre Valli, Melasecche rivendica i risultati: “Oltre 40 milioni per sicurezza e sviluppo”

  • Redazione
  • Gennaio 20, 2026
  • Consiglio Regionale
    • “Un’amministrazione seria non
    può non fare scelte perseguendo, soprattutto nell’ambito delle
    infrastrutture e trasporti, obiettivi strategici di medio e lungo
    periodo. È con questo spirito che, anche nei collegamenti di Spoleto
    verso sud con Terni e verso Ovest con la E45, la Tre Valli, su cui si
    era per decenni solo favoleggiato, la precedente Giunta regionale ha
    progettato e avviato a realizzazione progetti storici, con coraggio e
    concretezza”, lo afferma il capogruppo regionale della Lega, Enrico
    Melasecche.

    “La Tre Valli, asse di penetrazione verso il cratere, da e per le
    Marche – aggiunge -, ha visto progettare, finanziare e
    cantierizzare, fra gli altri, il primo stralcio a Ovest
    Baiano-Firenzuola e ottenere la progettazione cantierabile del secondo
    verso Acquasparta, su cui con il Commissario per la ricostruzione, ci
    siamo adoperati non poco. Negletta totalmente per mezzo secolo è
    stata la Flaminia nel tratto Terni-Spoleto, su cui abbiamo puntato
    moltissimo nel corso della precedente legislatura, per la sua completa
    riqualificazione, con un piano ambizioso quanto concreto per venire
    incontro a richieste da sempre inascoltate da parte delle due città
    unite da sempre da interessi coincidenti”.

    “L’obiettivo – spiega – era ed è chiaro: garantire standard
    elevati di sicurezza stradale, aumentare l’efficienza della
    circolazione e mitigare i rischi legati alle criticità di un percorso
    difficile, in salita verso Spoleto, caratterizzato da moltissime
    curve, per decenni trascurato in favore del più facile tratto
    successivo pianeggiante verso Foligno. L’iniziativa politica è
    partita storicamente da parte mia, in qualità di assessore regionale
    alle infrastrutture, unitamente ad amici di Terni e Spoleto, dopo
    appena due mesi dall’insediamento della giunta Tesei. Il 19 gennaio
    2020 – ricorda     – abbiamo organizzato una prima manifestazione,
    particolarmente nutrita, di esponenti politici e cittadini in
    prossimità della galleria al Passo della Somma in quel di Monte
    Bibico, per una presa di coscienza generale. È seguita una fase
    complessa di confronto con ANAS, settore manutenzioni, per definire
    una serie di oltre venti interventi la cui presentazione alle
    cittadinanze dei due comuni è avvenuta in un confronto pubblico il 13
    giugno 2020. È stato poi portato poi
    avanti un lavoro particolarmente impegnativo da parte dell’ANAS, che
    ringrazio, per le progettazioni, i finanziamenti e le relative
    autorizzazioni, su cui la mia collaborazione è stata sempre attiva
    fino all’apertura di una numerosa serie di cantieri che si stanno
    susseguendo da tre anni con un impegno mai visto, anche se con qualche
    disagio, indispensabile per trasformare gradualmente quel tratto di
    Flaminia in una strada panoramica sicura ma scorrevole”.

    “Sono stati già completati molti di quei progetti – osserva
    Melasecche -, investendo ad oggi oltre 40 milioni, dal rifacimento
    profondo della pavimentazione nel primo tratto di attraversamento di
    Terni da Sangemini allo svincolo Terni Est, alla realizzazione del
    progetto che attendeva da trent’anni una definizione nel quartiere
    di San Carlo, con sottopasso e rotonda, proprio dove la Flaminia
    inizia a salire, a quello altrettanto atteso della rotonda di Spoleto
    Sud. Ben cinque – continua – erano i viadotti in cemento armato da
    consolidare, i cui lavori sono giunti quasi al termine poiché
    presentavano problemi statici dovuti alla vetustà. Sono state
    allargate numerose curve coperte e messe in sicurezza molte pareti
    rocciose con reti paramassi. Giungono oggi finalmente alla
    cantierizzazione gli interventi più attesi, cioè le tre corsie di
    arrampicamento per facilitare il sorpasso dei veicoli lenti in salita,
    una soluzione concreta e moderna per migliorare la sicurezza,
    consentire manovre di sorpasso sicure”.

    “ANAS – aggiunge il capogruppo della Lega – prevede l’avvio in
    primavera del primo cantiere di questa tipologia in direzione Spoleto,
    tra i km 108+900 e 109+900, della lunghezza di circa un chilometro,
    che comporterà l’allargamento della sede stradale nei punti in cui
    lo spazio è carente, con la realizzazione di una nuova carreggiata di
    3,5 metri di larghezza, adeguata agli standard normativi. Sono già in
    corso gli espropri e le pianificazione delle lavorazioni che dureranno
    circa 9 mesi, prevedendo temporanei restringimenti di carreggiata e
    l’utilizzo di impianti semaforici per garantire la gestione in
    sicurezza del traffico durante i lavori”.

    “Solleciterò, con apposita interrogazione – assicura Melasecche
    -, il mio successore De Rebotti affinché provveda a seguire la
    conclusione dell’iter delle altre due corsie di arrampicamento, di
    cui una abbiamo il progetto, ma devono essere acquisiti con urgenza i
    pareri, mentre il terzo tratto sembra sia stato inspiegabilmente
    definanziato nonostante il progetto fosse da tempo predisposto. Senza
    tema di smentite, la direzione di cambiamento che nel settore
    infrastrutture e trasporti, anche in quell’area dello Spoletino e
    del Ternano, abbiamo condotto con determinazione e concretezza non ha
    eguali”.

    “Auspico quindi non solo una quanto più rapida conclusione dei
    lavori avviati, ma anche e soprattutto il coraggio di fissare le
    priorità relative alle opere già programmate e progettate.
    Continuare a fare promesse urbi et orbi, come è solita fare
    l’attuale amministrazione regionale, in una fase di non facile
    reperimento delle risorse a causa di un debito nazionale che ha
    superato a novembre per i ben noti motivi i 3.125 miliardi di euro –
    conclude Melasecche -, serve soltanto a lasciare molte opere
    fondamentali a metà, creando altre drammatiche cattedrali nel
    deserto, illudendo molti, ma alla fine scontentando tutti,
    allontanando l’Umbria da quella decisa modernizzazione che nel
    precedente quinquennio abbiano impresso in modo indiscutibile”.

