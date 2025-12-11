Firmato il protocollo d’intesa Spoleto Solidale: nasca la rete per l’inclusione sociale

È stato firmato il protocollo d’intesa che istituisce “Spoleto Solidale”, la nuova rete di solidarietà permanente promossa dal Comune di Spoleto insieme ai numerosi enti e organizzazioni che hanno aderito all’iniziativa: ArtLab Spoleto, Aido odv, Social Sport Spoleto, Cesvol Umbria, Stella d’Italia, Caritas Diocesana, Il Filo Rosso, Il Sorriso di Teo, La Mama Umbria, Articolo 3 Costituzione Repubblica Italiana e I miei tempi odv.

L’obiettivo è rafforzare il sistema cittadino di interventi contro la povertà e le diverse forme di fragilità, valorizzando la collaborazione tra istituzioni, volontariato e terzo settore. Il progetto si colloca nell’ambito delle linee programmatiche dell’Amministrazione 2021-2026 e rappresenta un passo importante nella costruzione di un welfare di comunità capace di mettere al centro la persona e il suo nucleo familiare.

La rete opererà inizialmente in quattro aree prioritarie: inclusione e coesione sociale, prossimità per anziani e persone con disabilità, disagio abitativo, solidarietà alimentare e sostegno al reddito. Sarà inoltre attivabile in situazioni emergenziali come calamità, crisi sociali o accoglienza di profughi.

“Con “Spoleto Solidale” – dichiara l’assessora alle Politiche Sociali Luigina Renzi – creiamo una struttura permanente capace di mettere in relazione competenze, energie e sensibilità diverse. È un investimento sulla nostra comunità, sulla capacità di essere vicini a chi vive situazioni di vulnerabilità e di costruire risposte condivise ai bisogni reali delle persone. La rete nasce per unire, coordinare e rafforzare ciò che già esiste, trasformando la solidarietà in un impegno quotidiano e diffuso. È un momento significativo per Spoleto e per tutti coloro che credono in una città più equa, inclusiva e attenta alle fragilità”.

La rete sarà organizzata attraverso un’assemblea, un coordinatore e tavoli di lavoro tematici, con il Comune di Spoleto che garantirà il supporto tecnico, la governance del progetto e la visibilità delle attività. Le progettualità condivise permetteranno di rendere più efficaci gli interventi e di sviluppare nuove forme di collaborazione e prossimità.

Con la firma del protocollo si avvia ufficialmente un percorso che punta a rendere stabile e strutturato l’impegno della città per il benessere e la coesione sociale dell’intera comunità.