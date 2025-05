Firmato il Protocollo di intesa Spoleto-Carrollton

Il Sindaco di Spoleto Andrea Sisti e la sindaca di Carrollton Betty Cason hanno firmato ieri mattina a Palazzo comunale un protocollo d’Intesa per l’avvio di una collaborazione della durata di cinque anni, che stabilisce un quadro di cooperazione tra la città di Carrollton (Georgia, Stati Uniti) e Spoleto, con l’obiettivo di promuovere la comprensione interculturale, i partenariati accademici e avviare collaborazioni in ambito economico e culturale.

Alla cerimonia, che si è svolta nella Sala dello Spagna, erano presenti anche gli assessori Luigina Renzi, Agnese Protasi e Giovanni Angelini Paroli, Allyson Bretch, Prorettore Sviluppo Istituzionale CEO della Fondazione University of West Georgia (UWG), Brian Dill, Presidente e Direttore Generale dell’ufficio della Camera di Commercio della Contea di Carroll e Chad Davidson, Ph.D. Executive Director of Global Engagements and Cultural Programming University of West Georgia, oltre a numerosi membri della società civile.

Un partenariato civico, quindi, basato su valori condivisi, scambi accademici, vitalità economica attraverso imprese locali, una profonda passione per le arti e un impegno per l’educazione permanente con l’intento di promuovere visite di delegazioni, tavole rotonde aziendali, prodotti artigianali e beni locali attraverso fiere culturali, scambio di strategie per sostenere e far crescere le imprese familiari. Tra le attività di collaborazione anche il sostegno a residenze e scambi artistici, la partecipazione di studenti e professionisti ai festival delle rispettive città, come il Festival dei Due Mondi di Spoleto e l’Art Festival e Art Takeover di Carrollton e verranno promossi anche mostre collaborative e archivi digitali per la valorizzazione del patrimonio culturale.

“In un momento internazionale così difficile continuare a costruire relazioni, anche tra realtà locali, è quando mai necessario – ha dichiarato il sindaco Sisti – Le università sono luoghi di cultura e di conoscenza e come tali devono essere libere e aperte a tutti. Spoleto è una città inclusiva e aperta al confronto e continuare a rafforzare i nostri rapporti con l’Università della West Georgia e la città di Carrolton per noi significa costruire pezzi di futuro per la nostra comunità. Il documento che abbiamo firmato dà sostanza e respiro al nostro intento”.

“La nostra presenza e quella di imprenditori ed esponenti della società civile, testimonia l’interesse della nostra città ad avviare collaborazioni anche in altri ambiti oltre a quello universitario. Siamo quindi molto fiduciosi riguardo all’opportunità di instaurare solidi rapporti anche economici, culturali tra le due città”, ha dichiarato la sindaca di Carrolton Betty Cason.