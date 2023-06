Fino al 9 luglio la terrazza Frau diventa “Terrazza Due Mondi – Spazio Italmatch Chemicals” con mostre, performance e convegni

In programma meeting su scuola e inserimento nelle aziende, mobilità del futuro, responsabilità civile e penale dei medici, organizzazione militare

Fino al 9 luglio la Terrazza Frau di Spoleto si trasforma nella “Terrazza Due Mondi – Spazio Italmatch Chemicals”, con mostre, convegni, spettacoli e momenti conviviali ad ingresso libero. Le associazioni culturali Fish & Chic e I Cento Comuni fanno rivivere la prestigiosa location di via del Seminario con una serie di iniziative in occasione della 66esima edizione del Festival dei Due Mondi. Il tutto grazie al sostegno di Italmatch Chemicals, azienda da ben un secolo radicata in città.

Ad inaugurare la “Terrazza Due Mondi – Spazio Italmatch Chemicals” è stato l’aperitivo del 23 giugno accompagnato dalle performance di artisti locali a cura del centro per l’arte contemporanea Trebisonda. Oltre 250 i partecipanti, tra cui rappresentanti istituzionali, delle forze dell’ordine e del mondo imprenditoriale locale. Nella stessa occasione è stata inaugurata la mostra d’arte “Exhibition”, a cura della galleria Add-art, con le opere di Alessandra Baldoni, Benedetta Galli, Giulia Manfredi. L’esposizione è ad ingresso libero dal giovedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 21.

Numerosi saranno anche i meeting ed i convegni per la rassegna “Incontri con vista”, tutti su temi di stringente attualità, all’interno della sala “Don Elio Simonelli”. Si inizierà oggi pomeriggio (27 giugno) con il convegno promosso dal Lions Club di Spoleto in occasione dell’825esimo anniversario della dedicazione della cattedrale di Spoleto.

Giovedì 29 giugno, invece, alle ore 18,30 è in programma il meeting “I lavori del futuro, dalla formazione scolastica all’inserimento nelle aziende. Punto della situazione, esigenze, speranze, azioni da intraprendere”. Si tratterà di un incontro che metterà a confronto il mondo della scuola, le istituzioni e le aziende. Durante l’iniziativa saranno premiati tre studenti dell’Iis “Spagna – Campani”.

Sabato 1° luglio, alle ore 11,30, invece, si terrà la tavola rotonda “La mobilità del futuro, infrastrutture e nuovi vettori della mobilità: un mix per rendere efficiente e strategico un territorio”. Saranno presenti, tra gli altri, rappresentanti della Regione Umbria e della sezione Spoleto – Valnerina di Confindustria Umbria. Sarà anche l’occasione per illustrare i progetti innovativi che la Italmatch Chemicals ha in essere nello stabilimento di Spoleto, dove si produce (unico sito in Europa insieme ad un altro in Germania) pentasolfuro di fosforo, composto chimico alla base della realizzazione della batteria al litio con elettroliti solidi che permetterà di risolvere gli attuali problemi legati alle auto elettriche, come quello del rischio di incendio e di autonomia (si passerà da 300 ai 700 km di autonomia delle batterie di questi veicoli).

Martedì 4 luglio doppio appuntamento. Alle ore 10 “Spoleto nel cuore”: conferenza a cura del professor Franco Leone, in occasione degli 825 anni della dedicazione della cattedrale di Spoleto, “La poesia dipinta di Filippo Lippi nel duomo di Spoleto (1467 – 1469). Spoleto crocevia della bellezza”. Alle ore 16,30 la presentazione di “Ricominciamo da Francesco”, comitato per favorire e promuovere l’accessibilità allo sport agonistico paralimpico del tennis in carrozzina. Parteciperà Francesco Felici, campione italiano di wheelchair tennis e tra i primi in classifica mondiale junior.

L’incontro successivo sarà mercoledì 5 luglio alle ore 18,30. Si parlerà de “La responsabilità civile e penale del medico: situazione attuale e proposte per il futuro”. Giovedì 6 luglio, sempre alle 18,30, sarà infine la volta del meeting su “L’organizzazione militare, dalla formazione alle attività operative, un modello di riferimento anche per ‘l’azienda Italia’. Affinità e collaborazione tra ‘Due Mondi'”.

L’istituto di istruzione superiore “Spagna – Campani” tornerà ad essere protagonista venerdì 7 luglio grazie alla sfilata di moda degli abiti indossati e realizzati dalle studentesse del corso professionale.

Nel cartellone della “Terrazza Due Mondi – Spazio Italmatch Chemicals” ci sono anche le performance culturali a cura del centro per l’arte contemporanea Trebisonda. Dopo il primo fine settimana, il 30 giugno appuntamento con Matteo Coluccia e Stefano Giuri, il 1° luglio con Danilo Fiorucci e Sergio Baldassini ed il 2 luglio Plurale e Matteo Costanzo. Quindi le esibizioni di Lucia Bricco e Miriam Montani il 5 luglio ed infine David Pompili il 7 luglio.