Fine settimana di trial in piazza Gribaldi. Prende il via la stagione 2024 del Campionato Italiano Trial Indoor

Al via la manifestazione organizzata dal Moto Club Spoleto, la gara di Campionato Italiano Trial Indoor che si svolgerà in piazza Garibaldi da venerdì 12 a domenica 14 aprile.

Saranno due i round, istituiti per il calendario nazionale approvato dal consiglio federale motociclistico, che si terranno a Spoleto in zone allestite con materiali di varia natura come tronchi, blocchi di cemento e pneumatici dove i piloti si cimenteranno in prove speciali di abilità in cui dovranno effettuare meno errori possibili cercando di superare gli ostacoli del percorso.

La giornata di venerdì 12 aprile sarà dedicata all’apertura area Paddock, mentre sabato e domenica si entrerà nel vivo della gara. Sabato 13 alle ore 15.00 si inizia con le operazioni preliminari e le verifiche tecnico sportive, alle ore 17.00 è previsto il riscaldamento dei piloti e alle ore 18.00 è in programma Start Gara 1, con Start Super Finale alle ore 21.00 e premiazioni alle 22.45.

Domenica 14 si comincia alle ore 9.00 con il riscaldamento dei piloti per proseguire alle ore 10.00 con Start Gara 1 Day 2 e alle 12.00 con Start Super Finale Day 2 per finire con le premiazioni alle ore 13.45.

‘Voglio ringraziare il Moto Club Spoleto per questa grande opportunità – ha dichiarato Stefano Lisci, vicesindaco di Spoleto con delega allo sport professionale – e per aver organizzato nella nostra città con grande attenzione e professionalità un evento importante, che apre il campionato italiano per questa disciplina. Come Amministrazione vogliamo promuovere iniziative come questa in grado di diffondere l’interesse per tutti i tipi di pratiche sportive e avvicinare a realtà in qualche caso anche meno note e in questo caso far conoscere uno sport così spettacolare e particolare, capace di esaltare le capacità fisiche, di guida, di equilibrio e di controllo di quanti lo praticano’.