Finanziati gli interventi di miglioramento al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti

In arrivo € 250.000,00 dalla Regione Umbria. La progettazione esecutiva offerta dalla Fondazione Cassa di Risparmio



Finanziato il progetto di miglioramento del Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti. Ammontano a 250.000 euro le risorse che la Regione Umbria ha messo a disposizione del Comune di Spoleto per la realizzazione degli interventi.



Nello specifico il progetto prevede la realizzazione dell’ascensore per l’accesso alla Sala XVII Settembre e ai palchi di secondo ordine, tramite il prolungamento della corsa dell’ascensore già installato e proveniente dal percorso meccanizzato della Posterna, l’area ristoro-bar (caffè del Teatro) nella saletta adiacente la Sala XVII Settembre con possibilità di utilizzo, per il servizio al tavolo, della stessa Sala XVII Settembre e della terrazza Robbins, l’allestimento del Centro di documentazione del Teatro (istallazione di bacheche, locandine, supporti informatici nel corridoio prospiciente la Sala XVII Settembre e in varie parti del Teatro), alla realizzazione di un servizio igienico ad uso dei disabili a livello dei palchi di secondo ordine, fino alla sistemazione dell’atrio della parte di facciata deteriorata sopra l’uscita della mobilità alternativa e la realizzazione di una rampa di accesso dall’esterno al palcoscenico.