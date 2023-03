Finanziamenti ottenuti dal Comune, la soddisfazione del Movimento 5 Stelle

Il comunicato stampa

549.379,34€. Questa la cifra totale del finanziamento ottenuto dal Comune di Spoleto grazie al lavoro dell’amministrazione comunale ed in particolare dell’Assesore Agnese Protasi del MoVimento 5 Stelle.

Circa mezzo milione di euro per la realizzione di impianti che il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica finanzierà per il nostro territorio.

Nel dettaglio sono previsti interventi nel Complesso Monumentale di San Nicolò, a Palazzo della Genga e nella scuola primaria di San Giacomo.

Nel primo verrà installata una pompa di calore per la climatizzazione delle sale interne, mentre a Palazzo della Genga verranno sostituiti i punti luce interni e gli infissi. Nella scuola di San Giacomo invece sarà installato un impianto fotovoltaico, una nuova caldaia e saranno riprogettati anche qui il sistema di illuminazione e gli infissi.

Per il MoVimento 5 Stelle i termini transizione e risparmio energetico hanno un fondamentale ed impattante significato in termini ambientali, economici e sociali. Ed è per questo che accogliamo con soddisfazione questo risultato dell’Assessore Protasi e dell’intera Giunta Comunale.

Continueremo instacabilemente a cogliere ogni opportunità simile a questa, perché convinti della bontà della transizione energetica e di tutte quelle pratiche Green volte a tutelare lo spazio che ci circonda e quindi le generazioni future.

