Finanziamenti alla scuola primaria ‘Giuseppe Sordini’: la soddisfazione del Sindaco de Augustinis

É l’intervento più ingente approvato dalla Giunta regionale

Soddisfazione del Sindaco Umberto de Augustinis per le risorse assegnate dalla Regione Umbria a Spoleto, nell’ambito degli interventi di adeguamento sismico a favore di alcune scuole della Regione.

L’intervento più ingente, nel Piano degli interventi di edilizia scolastica 2018-2020, approvato dalla Giunta regionale, riguarda la Scuola primaria “Giuseppe Sordini”.

“Esprimo vivo apprezzamento – ha detto de Augustinis – per come la Regione Umbria, grazie all’impegno dell’assessore Paola Agabiti, ha preso subito a cuore la situazione delle scuole di Spoleto, concedendo un importante finanziamento a favore della struttura di via Visso”.

“Va ricordato che durante le attività di verifica e di controllo sulle scuole effettuate dall’amministrazione – ha aggiunto il Sindaco – il Comune di Spoleto, lo scorso ottobre, era intervenuto, tramite apposita ordinanza, per limitare l’uso di alcune aule della scuola Sordini, a seguito delle verifiche sull’idoneità statica. Centrale e prioritario rimane, nella nostra agenda politica, l’impegno a lavorare per garantire il massimo della sicurezza nelle scuole della città”.