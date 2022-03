Finali regionali di corsa campestre, il Sansi Leonardi Volta stravince: poker di ori per gli atleti spoletini

Aggiudicata la partecipazione alle finali nazionali

Si sono svolte ieri 29 marzo 2022, presso il Parco dei Pini di Narni Scalo le Finali, Regionali di Corsa Campestre, organizzate dall’Ufficio Regionale Scolastico di Scienze Motorie e dal Comitato Regionale della Federazione Italiana di Atletica Leggera. Erano presenti alla manifestazione gli alunni vincitori delle fasi distrettuali, provenienti dagli Istituti di primo e di secondo grado dell’Umbria per le categorie Cadetti e Cadette (Scuole Medie) e Allievi e Allieve (Scuole Superiori), per un totale di circa 600 ragazzi partecipanti. Grande prestazione dei ragazzi e delle ragazze del Sansi-Leonardi-Volta di Spoleto che hanno sbaragliato la concorrenza andando a vincere il titolo Regionale Individuale Femminile , il titolo Regionale Individuale Maschile, il titolo Regionale a squadre sia maschile che femminile.

Per la categoria Allieve l’ordine d’arrivo ha visto 1° Classificata Valentini Silvia del 3ALiceo Classico, su un totale di circa 100 atlete partecipanti. Cioli Magda, Merini Anna e Burini Margherita conquistano, all’interno del centinaio, risultati di tutta soddisfazione, posizionandosi fra le prime 30.



Per la categoria Allievi l’ordine d’arrivo ha invece visto 1° Classificato Bartolucci Giulio del 2A Liceo Linguistico; su un totale di circa 130 atleti partecipanti l’istituto spoletino conquista anche il secondo posto con Moriconi Giulio del 3D Liceo scientifico. Fra i primi venti ci sono anche altri due studenti della stessa scuola, Cera Cristiano e Pompili Francesco. Per la gara a squadre altro oro per i licei spoletini: 1°Classificata la Squadra Femminile dell’Istituto Sansi-Leonardi-Volta di Spoleto, seguita da quelle del Liceo Scientifico Galilei di Perugia, e dell’Istituto Gandhi M. di Narni. Per la competizione maschile a squadre ennesima sommità del podio: 1°Classificata la formazione dei ragazzi dell’Istituto Sansi-Leonardi-Volta Spoleto, seguita da quelle del Liceo Scientifico Galilei di Perugia,e del Liceo Scientifico di Foligno.

Grande soddisfazione degli insegnanti di tutte le scuole, e del Prof Maurizio Carnevale docente della scuola che ha conquistato le vette del podio. Segnale significativo, in questo anno in cui lo sport ha dato grandi soddisfazioni al nostro paese, in molte, anche se non tutte, le discipline. Lo sport è pilastro portante del processo di educazione e formazione, dentro e fuori le mura scolastiche. E le olimpiadi, fin dalla antichità, ci hanno insegnato la pace. Che sia di buon auspicio questo piccolo grande segno che i giovani delle scuole della regione ci hanno voluto lasciare. A tutti gli atleti vanno le nostre congratulazioni e gli auguri di buon prosieguo. Ad attenderli è la fase nazionale del campionato studentesco, che si svolgerà nel mese di Maggio in località ancora non definita.