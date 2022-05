Finali regionali di atletica leggera: trionfo degli studenti del Sansi Leonardi Volta di Spoleto

Da elogiare i numerosi piazzamenti di allieve ed allievi che hanno gareggiato contro coetanei di altre scuole Umbre che praticano abitualmente l’Atletica Leggera, ottenendo piazzamenti di grande valore: tutti i nomi

Nella giornata del 18 maggio 2022, presso lo Stadio Comunale di Foligno, si sono svolte le Finali Regionali di Atletica Leggera su pista, organizzate dall’Ufficio Regionale Scolastico di Scienze Motorie e dal Comitato Regionale della Federazione Italiana di Atletica Leggera. Erano presenti alla manifestazione gli alunni delle Scuole di 2°Grado di tutta la Regione, per la Categoria Allievi ed Allieve, per un totale di circa 200 ragazzi partecipanti. Ancora una volta grande prestazione dei ragazzi e delle ragazze del Sansi-Leonardi-Volta di Spoleto che hanno ottenuto dei risultati sorprendenti. Infatti, nonostante la mancanza di alcuni elementi che avrebbero potuto portare un ulteriore contributo, le ragazze della categoria allieve hanno conquistato il 2°posto della classifica generale, ad un solo punto di distacco dal primo posto, che avrebbe dato loro il diritto di partecipare alla Finale Nazionale.

Vittoria indiscussa invece nella gara dei 1000mt allievi di Moriconi Giulio, con il tempo strepitoso di 2’38”; e nei 1000 mt. allieve di Valentini Silvia. Altra vittoria nei 100hs categoria allieve di Cioli Magda, prima classificata. I tre ragazzi vincitori hanno così acquisito il diritto a partecipare alla Finale Nazionale che si svolgerà a Pescara dal 29/05/2022. Da elogiare i numerosi piazzamenti di allieve ed allievi che hanno gareggiato contro coetanei di altre scuole Umbre che praticano abitualmente l’Atletica Leggera, ottenendo piazzamenti di grande valore. Li ricordiamo tutti, sperando che questo sia solo l’inizio di un loro percorso sportivo pieno di soddisfazioni. Apostu Julia, Giacomelli Emma, Proietti Silvestri Elena, Bravetti Margherita, Carlicchi Tommaso, Bencivenni Pietro, Pompilio Gabriele, Mihaila Emanuele, Lolli Filippo e Selli Angela. Il nostro plauso a docenti e studenti, oltre che per i risultati raggiunti, per il significato che la pratica sportiva assume da sempre e soprattutto in questo momento di scontri consumati in contesti e con modalità troppo lontane dallo spirito che le attività sportive sanno ancora insegnarci.