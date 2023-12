Il direttivo Regionale si è riunito a Spoleto

Si è riunito a Spoleto, il direttivo Regionale e Provinciale della Confsal, dove sono stati nominati nuovi dirigenti provinciali. Filippo Ugolini è il nuovo Segretario, mentre Donatella Mancini è diventata Vicesegretario. Il Segretario nazionale Confsal-Fesica e vicesegretario nazionale Confsal, Bruno Mariani, ha espresso i suoi auguri al nuovo direttivo e ha ringraziato coloro che lasciano i loro ruoli, invitando tutti a continuare il buon lavoro svolto fino ad ora.

Il Segretario Regionale Carlo Ugolini ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra che ha portato ad una notevole crescita della Confsal in Umbria. Ha garantito il supporto della Segreteria Provinciale per sostenere questo percorso, affermando che la Confsal mira a diventare un punto di riferimento sempre più forte per i lavoratori umbri, cercando soluzioni concrete alle loro esigenze.

Presto saranno ufficializzate le diverse responsabilità e la struttura organizzativa della nuova direzione.