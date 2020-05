Fiera di Sant’Antonio a Spoleto: maggiore attenzione al territorio, spazio ai produttori locali e a km zero per un nuovo modello di consumo

Si terrà il 7 giugno in viale Trento e Trieste: adesioni dovranno essere presentate entro il 25 maggio

Promuovere un nuovo modello di consumo garantendo uno spazio maggiore al settore alimentare. È questa la logica che ha deciso di seguire il Comune di Spoleto per i mercati e le fiere, invitando gli operatori del territorio a partecipare alla Fiera di Sant’Antonio in programma il prossimo 7 giugno in viale Trento e Trieste.

Una volontà che nasce non solo dalla necessità di ripartire dopo le difficoltà legate all’emergenza sanitaria, che di fatto hanno​ ridotto notevolmente le possibilità commerciali dei produttori locali e a km zero, ma anche per incentivare un sistema di consumo più responsabile.

Quindi attenzione alla qualità, alla provenienza geografica, alla sicurezza alimentare e alla tutela dell’ambiente. Un riferimento che il Comune intende seguire anche per i mercati settimanali del martedì (Piazza d’Armi) e del venerdì (via Cacciatori delle Alpi), mettendo a disposizione sei posteggi per gli ambulanti del settore alimentare.

L’obiettivo è di incrementare, da adesso in poi, la presenza di aziende, anche agrituristiche, produttori e soggetti economici del settore alle fiere e ai mercati che si svolgono a Spoleto, anche attraverso la totale gratuità prevista per l’occupazione di suolo pubblico.

Per tutte le informazioni tecnico/logistiche e relative alle autorizzazioni si può contattare l’ufficio Commercio, chiamando lo 0743 218454 o scrivendo all’email: daniela.selvi@comune.spoleto.pg.it. Le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre lunedì 25 maggio, al fine di consentire una corretta organizzazione della Fiera di Sant’Antonio.