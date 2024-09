Fiera dell’8 e 9 settembre, come cambia la circolazione

Anche quest’anno saranno circa 160 gli stalli di vendita, le tradizionali “bancarelle”, che esporranno i propri prodotti in occasione della Fiera della Madonna di Loreto in programma domenica 8 e lunedì 9 settembre dalle ore 8 alle ore 22.

Sono 150 gli espositori concessionari che hanno già confermato la propria partecipazione anche se, come ogni anno, si prevede l’aggiunta di circa dieci “spuntisti” che prenderanno posizione il giorno stesso della manifestazione.

Tra le categorie merceologiche dei produttori non mancheranno cipolle, peperoncini e porchette, mentre tra gli altri stand saranno presenti quelli dedicati ad abbigliamento, casalinghi, tessuti, calzature, articoli vari, terre cotte, animali, giocattoli e palloncini. Questo l’elenco completo delle categorie merceologiche presenti in Fiera: abbigliamento, alimentare, animali, articoli dimostrativi, articoli vari, calzature, casalinghi, giocattoli, palloncini, porchette, produttori, tessuti, varie, vimini.

La Fiera si svolgerà nell’area compresa tra viale Trento e Trieste, largo Melvin Jones, via Fratelli Cervi e via Caduti di Nassiriya ed interesserà anche quella del parcheggio della ex ferrovia Spoleto Norcia.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza della Fiera sono state disposte alcune modifiche alla circolazione. Innanzitutto è previsto il divieto di transito e di sosta dalle ore 5.00 di domenica 8 alle ore 24.00 di lunedì 9 settembre, eccetto che per i mezzi di soccorso e pronto intervento e di quelli adibiti alla vendita, in via Martiri Fosse Ardeatine (tra il monumento ai Marinai D’Italia e l’intersezione con viale Trento e Trieste il divieto di

sosta è anticipato a sabato 7 pomeriggio dalle ore 17.00 per il posizionamento dei bagni chimici), in viale Trento e Trieste, sia nel tratto compreso fra largo Melvin Jones e l’intersezione con viale Guglielmo Marconi, che nell’area di sosta adiacente il muro di recinzione l’Istituto per Sovrintendenti della Polizia di Stato (tratto compreso tra largo Antonelli e viale Marconi).

I divieti sono previsti, negli stessi giorni e negli stessi orari, anche in via Fratelli Cervi (nell’area di sosta regolamentata a disco orario), tra via Fratelli Cervi e via XVII Settembre, nel parcheggio adiacente via Fratelli Cervi, in via Brigata Garibaldi, via Martiri delle Fosse delle Ardeatine, via Caduti di Nassirya (nel tratto fra l’intersezione con via Fratelli Cervi e l’intersezione con via di Villa Redenta), largo Antonelli. In Ponte Garibaldi, tra via Flaminia e l’intersezione con via Cacciatori delle Alpi, è previsto il divieto di sosta dalle ore 5.00 alle 22.00 domenica 8 settembre.

Sempre dalle ore 5.00 di domenica 8 alle ore 24 di lunedì 9 settembre sono previste ulteriori modifiche alla circolazione. I veicoli in uscita da via di Villa Redenta avranno la direzione obbligatoria a destra, mentre è disposto il divieto di transito dalla rotatoria di via Caduti di Nassiriya, direzione largo Antonelli, all’intersezione con via di Villa Redenta. Direzione obbligatoria a sinistra e divieto di transito in via Don Minzoni (intersezione con via Marconi); divieto di transito e direzione obbligatoria a destra in viale Trento e Trieste, all’altezza dell’intersezione con viale Marconi, per i veicoli provenienti dalla Stazione FFSS; direzioni consentite a destra e a sinistra in viale Marconi, all’intersezione con via Cerquiglia, per i veicoli provenienti da viale Marconi.

Nei giorni di svolgimento della Fiera di Loreto il trasporto pubblico locale verrà deviato su percorsi alternativi, comunicati preventivamente all’utenza dal gestore del citato servizio.