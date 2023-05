La struttura messa in sicurezza dai Vigili del Fuoco

(DMN) Spoleto – intorno le 22 di martedì, i Vigili del fuoco del distaccamento di Spoleto, sono intervenuti per spegnere un incendio sviluppatosi in un appartamento, sito al primo piano di uno stabile del centro storico, non lontano da piazza della Libertà.

Dopo aver spento le fiamme, i pompieri hanno messo in sicurezza l’abitazione. Non sono state coinvolte persone. Sul posto anche i Carabinieri e la Polizia Locale.