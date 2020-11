Festival, Veaute: “Tutta la città di Spoleto sarà parte di un grande progetto artistico condiviso”

Presentato il progetto artistico al CdA della Fondazione. Budapest Festival Orchestra e Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia in residenza. La direttrice artistica al lavoro sul cartellone 2021

La direttrice artistica del Festival dei Due Mondi di Spoleto, Monique Veaute, ha illustrato ieri al Consiglio di Amministrazione della Fondazione, presieduto dal Sindaco della città Umberto de Augustinis, il progetto artistico e le linee guida che caratterizzeranno il suo mandato nonché il piano di lavoro che porterà nelle prossime settimane a definire il programma 2021.

Monique Veaute ha sottolineato la rilevanza internazionale del Festival delle arti performative più antico d’Italia e ha ricordato l’intuizione visionaria di Giancarlo Menotti, premio Pulitzer per la musica nel 1955, che istituì la manifestazione nel 1958 trasformando uno scrigno di storia e bellezza qual è la città di Spoleto nel più innovativo centro per l’arte dello spettacolo in tutte le sue manifestazioni.

«Il Festival dei 2 Mondi di Spoleto c ontinuerà ad essere la grande rassegna multidisciplinare quale è stata nel Novecento con spettacoli di opera, concerti, prosa, danza, performing arts. Gli spettacoli in programma saranno costruiti partendo dai magnifici luoghi che li ospitano, e tutta la città di Spoleto sarà parte di un grande progetto artistico condiviso».

Al cuore del Festival tornerà la musica, o meglio le musiche, con una proposta che spazia dalla classica alla contemporanea, dal barocco all’elettronica, e include concerti sinfonici e da camera, produzioni d’opera, istallazioni multimediali e live performance. La direttrice artistica ha inoltre annunciato di aver siglato due importanti accordi di collaborazione quinquennale che riguardano il cartellone musicale: la Budapest Festival Orchestra diretta da Iván Fischer e l’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia con Antonio Pappano saranno orchestre in residenza al Festival per le prossime cinque stagioni, passo fondamentale per realizzare nuove e originali produzioni.

Riuniti questa mattina in conferenza stampa telematica, la direttrice artistica Monique Veaute, il direttore Iván Fischer, il Presidente dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia Michele dall’Ongaro, il direttore Antonio Pappano, insieme con il Presidente della Fondazione Festival di Spoleto Umberto de Augustinis, hanno dato alcune anticipazioni del programma. Alle due prestigiose compagini sinfoniche, recentemente anche inserite tra le dieci migliori orchestre al mondo dal BBC Music Magazine, sono affidati i concerti di apertura e di chiusura della 64° edizione del Festival dei Due Mondi che si terrà da venerdì 25 giugno a domenica 11 luglio 2021. Iván Fischer, che ha ricordato Giancarlo Menotti membro di giuria di uno dei concorsi che gli ha aperto la strada della direzione d’orchestra a Londra nel 1977, dirigerà la Budapest Festival Orchestra nel concerto di apertura di venerdì 25 giugno 2021 con pagine di autori francesi quali Milhaud, Satie e Ravel. Al direttore Antonio Pappano e a Santa Cecilia è affidato il gran finale del 11 luglio 2021, con le suggestioni da mille e una notte delle musiche di Rossini, Fazil Say e Rimsky-Korsakov. Intorno, un ricco programma di concerti da camera, recital, e teatro musicale affidato alle due compagini.

Il calendario completo della manifestazione, che include arte, teatro e danza, è in via di definizione e sarà annunciato prossimamente.