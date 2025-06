Festival, nuovi orari per Ztl, percorsi meccanizzati e parcheggi di struttura

In occasione della 68ª edizione del Festival dei Due Mondi cambiano gli orari di accesso alla Zona a Traffico Limitato A.

Da venerdì 27 giugno a domenica 13 luglio la ZTL A, con ingresso ai varchi di viale Matteotti (quadrivio), via delle Mura, piazza San Domenico e piazzetta porta San Lorenzo, sarà accessibile dal lunedì al venerdì dalle ore 6.00 alle 17.00 e vietata nei prefestivi e festivi h24.

Per quanto riguarda la ZTL A1 resta in vigore la chiusura h24 sia nei giorni feriali, che nei prefestivi e festivi.

Dal 14 luglio al 28 settembre 2025, gli orari della ZTL A torneranno ad essere disciplinati dall’ordinanza sindacale n.40 del 28.03.2025 . Nello specifico i varchi saranno chiusi nei giorni feriali da mezzanotte alle 06.00 e dalle ore 20.30 a mezzanotte, mentre nei giorni prefestivi e festivi il divieto di accesso ai non autorizzati sarà h24.

Per garantire una maggiore fruibilità dei parcheggi di struttura durante la 68ª edizione del Festival, i percorsi meccanizzati, al servizio dei parcheggi Spoletosfera, Posterna e Ponzianina resteranno aperti fino alle ore 24.00 dal 27 giugno al 13 luglio con prosecuzione fino alle 01.00 del giorno successivo.

Per quanto riguarda la giornata finale del 13 luglio i percorsi meccanizzati resteranno aperti fino alle ore 2.00 di lunedì 14 luglio.

I titolari di permessi ZTL A e B, categoria RB e D, muniti di abbonamento per la sosta nelle aree regolamentate con parcometro, sono autorizzati a sostare in tutto il periodo del Festival, 27 giugno-13 luglio, in tutte le aree di sosta di superficie a pagamento nel centro storico indipendentemente dai settori di sosta indicati negli abbonamenti.