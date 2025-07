Festival di Spoleto, bilancio positivo di visitatori, ma è turismo mordi e fuggi. Barbanera : “Migliorare la capacità attrattiva e ampliare i target”

Il Festival dei Due Mondi si conferma un fondamentale attrattore turistico per la città di Spoleto. Ma non mancano le ombre e sono tanti gli aspetti su cui intervenire per migliorare quantità e qualità dei visitatori. È quanto emerge dai dati di mobilità della piattaforma Cities Analytics di Confcommercio, che ha analizzato i flussi relativi al Festival nell’area monitorata, coincidente sostanzialmente con il centro storico.

Nel periodo 27 giugno – 13 luglio, Cities ha registrato 91.000 visitatori unici, in aumento rispetto agli 88.000 dell’edizione 2024, e 335.000 visite totali, queste invece in diminuzione rispetto alle 355.000 dell’anno scorso. In pratica, dunque, ci sono stati meno passaggi delle stesse persone, ma si è ampliata la platea attratta dall’evento.

I visitatori italiani provenienti da fuori Umbria, soprattutto da città del Centro Italia come Roma e Firenze, rappresentano il 18,9% (20,7% nel 2024); i visitatori provenienti da altre località dell’Umbria, prevalentemente Perugia e Terni, sono risultati il 19,25%; quelli stranieri il 7,4%, i visitatori comunali il 25,93%. C’è poi una quota, pari al 28,48%, che Cities classifica come pendolari, ovvero le persone che nell’arco di trenta giorni tornano almeno venti volte all’interno del punto d’interesse, e che quindi ricomprendono chi lavora o studia, ecc. all’interno dello stesso, quindi poco significativi in termini di flusso legato all’evento.

Le principali provenienze internazionali rimangono Stati Uniti ed Inghilterra, in lieve aumento rispetto allo scorso anno, mentre calano di poco i flussi dalla Francia e dalla Germania. Tra gli stranieri si evidenzia un incremento significativo dei visitatori dai Paesi Bassi, che passano da circa 720 nel 2024 a oltre 1.300 nel 2025, con un aumento di circa 84%, segno di un interesse crescente per il Festival da parte del pubblico olandese.

Per quanto riguarda la frequenza di visita, i dati confermano che la larga maggioranza degli stranieri è transitata per il centro storico della città solo un giorno: circa il 70,3% nel 2025, contro il 73,3% del 2024. Le quote di soggiorni prolungati oltre i 2-4 giorni restano marginali, consolidando l’immagine di un turismo estero prevalentemente mordi e fuggi, centrato sulla giornata o al massimo sul weekend.

I picchi si confermano nel fine settimana, con sabato e domenica che raccolgono circa il 38% delle visite. Il Festival si caratterizza quindi come evento a prevalente fruizione giornaliera: solo circa 1,14% dei visitatori resta più di 12 ore. Circa il 25% dei visitatori si ferma tra 5 e 15 minuti. L’età dei visitatori è mediamente elevata: oltre il 45% ha più di 55 anni, con la fascia 65+ al 23%, seguita dalla fascia 55-64 al 22%. Il target è quindi prevalentemente maturo, confermando il profilo tipico del pubblico del Festival, e in alta percentuale medio spendente.

“Grazie a Cities – commenta il presidente di Confcommercio Spoleto Tommaso Barbanera – abbiamo uno strumento di monitoraggio che ci consente di fare valutazioni fondate sui dati. E i dati ci dicono che accanto alla soddisfazione per i buoni risultati di eventi consolidati come il Festival, rimangono irrisolte debolezze strutturali che vanno superate per avere performance migliori e più stabili. Prima di tutto servono azioni strategiche per migliorare la capacità attrattiva di Spoleto, la varietà e complessità dell’offerta, così da aumentare la permanenza media e arginare il turismo “mordi e fuggi”, spalmando le presenze anche durante la settimana e non soltanto nei week end. Dobbiamo inoltre diventare più competitivi nell’offerta di pacchetti e nell’accoglienza di turisti stranieri con una attenzione particolare a quelli provenienti dai Paesi Bassi, una presenza in crescita che va sostenuta e intercettata al fine di aumentare anche i giorni di presenza in loco. Ma dobbiamo anche migliorare l’attrattività nei confronti dei giovani e delle giovani coppie – continua Barbanera – mirare ad una utenza con una capacità di spesa più elevata e rafforzare la promozione in Centro Italia, e soprattutto creare sinergie con i territori limitrofi, che sono anche loro un importante bacino di utenza per gli eventi. Le opportunità di crescita e miglioramento del potenziale turistico ed economico sono tante e significative, è fondamentale adottare un approccio strategico integrato che consideri le specificità dei diversi segmenti di visitatori e le dinamiche temporali e territoriali evidenziate dai dati”.

La piattaforma Cities ha permesso di monitorare anche i flussi registrati durante i ponti di primavera: in particolare per quanto riguarda il weekend di Piacere Divino – dal 31 maggio al 2 giugno 2025 – Spoleto ha registrato oltre 61.000 visite e circa 33.600 visitatori unici, con una prevalenza di visitatori nazionali (oltre 18.900 visite), registrando un aumento delle presenze rispetto al ponte del 1° maggio di circa 3.000 unità. Inoltre, la presenza di oltre 3.500 ingressi esteri in soli tre giorni conferma la capacità di attrazione internazionale della città.