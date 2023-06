Festival dell’esoterismo a Cerreto di Spoleto

La Valnerina ospita magia e arti dimenticate



Nella splendida cornice verde della Valnerina, a Cerreto di Spoleto, sabato 24 e Domenica 25 Giugno si svolgerà la prima edizione del Festival dell’Esoterismo, organizzato dall’associazione “NAHAR” in collaborazione con il canale Youtube “Il punto di vista”.



Il festival, interamente dedicato all’esoterismo e alla spiritualità, condurrà i partecipanti in questo magico mondo attraverso conferenze, workshop e laboratori tematici.



Tra gli ospiti dell’evento troviamo i massimi esponenti del settore in Italia. Per citarne alcuni: Paolo Franceschetti, Tiziano Tummolo, Gianluca Arciere, Adriano Forgione, Victor Nunzi e tanti altri.