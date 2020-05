Festival dell’Economia: per la prima volta il De Carolis sfida Trento

L’Istituto Alberghiero spoletino parteciperà alla XV edizione della manifestazione



“Posto che le politiche a tutela dell’ambiente non sono necessariamente a detrimento della crescita economica, la grande questione irrisolta è come coordinare l’azione dei diversi paesi, come portare in processi decisionali ancora largamente interni a ciascun paese problematiche comuni” questo quanto scritto da Tito Boeri sul sito del Festival dell’Economia di Trento giunto quest’anno ad una XV edizione che rifletterà sul tema dell’ambiente e della crescita.

Quest’anno il Festival a causa dell’emergenza sanitaria, anziché svolgersi in giugno, è stato eccezionalmente spostato dal 24 al 27 settembre 2020. A confrontarsi sul duplice argomento in modalità online, nel concorso EconoMia che ha visto impegnate tutte le scuole superiori d’Italia, sono stati 464 studenti: l’unica squadra a rappresentare l’Umbria è stata, per la prima volta, quella capitanata dal professor Fabio Mamone Capria dell’Istituto Alberghiero “G. de Carolis” di Spoleto e composta da Matteo Franco, Francesco Spreca, Elena Quatrini, Simone Nuccioni, Valerio Carinella, Andrea Morosi, Elena Raluca Baban.

Dopo una lunga preparazione su testi specifici di economia, molti anche in inglese, il 6 maggio scorso, per tre intense ore, gli studenti delle classi quarte e quinte hanno affrontato la prova in modalità “virtuale” suddivisa in due parti: un test a risposta multipla ed un saggio breve.

“I nostri studenti, attestandosi a metà classifica” dicono dalla scuola, “hanno dimostrato di sapersi destreggiare anche in economia e di aver acquisito competenze e conoscenze che li porta ad affrontare temi e sfide che riguardano i dilemmi attuali della società moderna, come il saper coniugare ambiente e crescita in un mondo globalizzato”.