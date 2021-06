Festival dei Due Mondi, la nota del commissario straordinario Tiziana Tombesi

Le parole della presidente della Fondazione Festival

In un momento così importante per il Festival dei Due Mondi, – si legge in una nota del commissario straordinario Tiziana Tombesi – alla vigilia della 64esima edizione e dopo un periodo reso particolarmente complicato e difficile dall’emergenza sanitaria, ritengo necessario focalizzare l’attenzione sui prossimi appuntamenti culturali ed artistici rifuggendo qualsiasi polemica che possa distoglierci dal nostro obiettivo primario: restituire un’immagine culturalmente ispirata e viva di Spoleto.

Allo stesso tempo però, – prosegue la presidente della Fondazione Festival dei Due Mondi – alla luce degli ultimi articoli usciti anche sulla stampa nazionale, ritengo doveroso, in qualità di Presidente della Fondazione Festival anche a nome del Consiglio di amministrazione, chiarire che il confronto avuto con la direttrice artistica Monique Veaute nella giornata di ieri è stato cordiale e costruttivo, volto unicamente a comprendere le modalità di alcuni passaggi di cui non eravamo stati messi preventivamente a conoscenza.

Chiarito questo aspetto, – conclude la dott. Tombesi – rispetto al quale la direttrice Veaute ha dimostrato disponibilità al confronto e capacità di intervento, ritengo si possa continuare a lavorare nell’unico interesse della città di Spoleto e del Festival dei Due Mondi, sapendo che ogni nostra scelta ed ogni nostra azione deve avere quale fine ultimo anche il buon funzionamento della Fondazione stessa.