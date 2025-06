Festival dei Due Mondi: deroga dal 27 giugno al 13 luglio per le emissioni sonore

Deroga per tutto il periodo del Festival dei Due Mondi per quanto riguarda la disciplina per l’utilizzo di strumenti, apparecchi e impianti di diffusione sonora negli esercizi pubblici di Spoleto.

Dal 27 giugno al 13 giugno, dal mercoledì alla domenica fino alle ore 1.00 del giorno successivo, sia al chiuso che all’aperto, la deroga riguarderà tutto il territorio comunale.

La violazione delle prescrizioni contenute nell’ordinanza prevede una sanzione amministrativa con pagamento di una somma da € 80,00 a € 480,00. L’assenza della Valutazione di Impatto Acustico è sanzionata con il pagamento di una somma da € 500,00 a € 20.000,00, mentre il superamento del limite per le emissioni sonore è punito con il pagamento di una somma da € 1.000,00 a € 10.000,00.