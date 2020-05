Festival dei due Mondi, c’è l’ok del CdA della Fondazione alla proposta presentata da Giorgio Ferrara

Dal 27 al 30 agosto spettacoli in Piazza Duomo e Teatro Romano: ci saranno Monica Bellucci e Riccardo Muti – il progetto preliminare scaricabile

(DMN) Spoleto- l’edizione numero 63 del Festival dei Due Mondi di Spoleto, sospesa a causa del Covid, si farà se pur in formato ampiamente ridotto. Ecco il comunicato diffuso dall’Ufficio stampa:

È stata accolta positivamente dal Consiglio di amministrazione della Fondazione Festival dei Due Mondi, la proposta presentata dal direttore artistico Giorgio Ferrara per la 63ª edizione.

La manifestazione, come già annunciato nelle scorse settimane, si terrà dal 27 al 30 agosto per un totale di quattro giorni, anche se nel corso dell’incontro di questo pomeriggio si è ragionato intorno alla possibilità di ampliare il programma prevedendo alcuni eventi anche nel weekend precedente.

La praticabilità di questa seconda ipotesi dipenderà, oltre che dal parere che dovrà arrivare dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, anche dalle risorse disponibili per l’organizzazione di questa edizione del Festival dei Due Mondi.

Alla luce delle particolari condizioni in cui si svolgeranno tutti gli spettacoli e l’assoluta eccezionalità dell’edizione 2020, il Cda ha dato indicazioni affinché vengano ridotti al minimo i prezzi dei biglietti.

Per quanto riguarda il programma dal 27 al 30 agosto sono previste quattro serate straordinarie:

27 agosto – Piazza Duomo – ore 21.30 Le creature di Prometeo – Le creature di Capucci – musiche Ludwig Van Beethoven – Costumi di Roberto Capucci

28 agosto – Teatro Romano ore 21.30 – Monica Bellucci – Maria Callas Lettere e memorie

29 agosto – Teatro Romano ore 21.30 – Beatrice Rana – Recital Pianistico

20 agosto – Piazza Duomo ore 21.30 – Riccardo Muti con l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini

Nella foto in evidenza, tratta dall’archivio di Due Mondi News: il Presidente della Fondazione Festival e sindaco di Spoleto, dott. Umberto de Augustinis, il direttore Artistico del Festival dei Due Mondi, Giorgio Ferrara e il vice presidente della Fondazione Festival, Dario Pompili.