Festival Correnti del Nera 2021: il concerto conclusivo al Teatro Menotti

18 Tales of a hidden Zaddik [18 Racconti di uno Zaddik nascosto] Mercoledì 29 settembre ore 21.00

I quattro elementi della Klezmerata Fiorentina (Igor Polesitsky al violino, Riccardo Crocilla al clarinetto, Francesco Furlanich alla fisarmonica e Riccardo Donati al contrabbasso), tutte prime parti dell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, si fanno portavoce di racconti tradizionali della mistica ebraica ucraina.

L’ascoltatore-viaggiatore è condotto, per mano, a salire sulla carrozza di un treno magico, quel Treno della Vita, delle 7:40, dal quale scenderà consapevole che l’esistenza trascorre come una commedia, di sapore proustiano, bergsoniano – qui articolata in cinque parti: Five storie of the Lost Bride [Cinque storie di una sposa perduta], To Istanbul and back [Verso Istanbul e ritorno], Visions of the southern steppes [Visione delle steppe del Sud], Three sacred melodies [Tre melodie sacre], e una sezione senza titolo costituita da tre brani Yoshke’s leaving, Lament e Train of life (7:40) – chiedendosene sempre il perché, fino all’epilogo, il brano Question and answer: (Why? – And why not?) [Domanda e risposta: (Perchè? – E perchè no?)].





Dalle ricerche condotte da Igor Polesitsky sono riaffiorate queste storie musicali che tornano nuovamente a vivere grazie alle voci dei quattro strumenti della Klezmerata Fiorentina.

Quel treno magico della vita chiama. Non ci sono stazioni di arrivo, solo di transito, solo tante possibilità di scegliere come viaggiare. Quel Train of live (7:40) conclusivo è bergsoniano, è il tempo della coscienza, è un gomitolo che si scioglie a poco a poco, che contiene i colori della vita passata, quelli della vita presente e quelli della vita futura, ancora da scoprire.

Un appuntamento musicale tradizionale e innovativo allo stesso tempo, sicuramente da non perdere.

Prenotazione biglietti al 371 4592282 con ritiro presso il Teatro la sera del concerto. Vendita su Vivaticket >> https://bit.ly/39DKHqT

Biglietti:

Intero: € 12,00 | Ridotto: € 10,00 (oltre 65 anni) | Ridotto studenti € 5,00 (fino a 25 anni)

Soci Filarmonica Umbra € 0,50 (No vendita su Vivaticket)