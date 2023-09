Festa Tricolore alle Fonti del Clitunno

L’invito dei circoli territoriali di Fratelli d’Italia di Campello e Spoleto

La tradizionale Festa Tricolore riparte da quest’anno anche in Umbria, precisamente a Campello sul Clitunno. I Circoli territoriali di Spoleto e Campello invitano iscritti, simpatizzanti ed amici a partecipare Domenica 10 Settembre dalle ore 17:00

Si parlerà di territorio, di ricostruzione e le politiche da attuare per le aree interne della Valle Umbra Sud. All’evento parteciperanno il Sen. Guido Castelli, Commissario straordinario per la ricostruzione, il Sen. Franco Zaffini, Responsabile Nazionale PA e Affari regionali FDI, l’On. Emanuele Prisco, Coordinatore Regionale FDI, Marco Squarta, Presidente Consiglio Regionale Umbria ed Eleonora Pace, Capogruppo in consiglio regionale Umbria FDI.

Coordinamento comunale FDI Spoleto