Festa europea della Musica, in Piazza Pianciani il concerto della Banda musicale “Città di Spoleto”

Saranno le note della Banda musicale “Città di Spoleto” a suggellare la Festa europea della Musica.

Il concerto, in programma sabato 21 giugno nella meravigliosa cornice di Piazza Pianciani (ore 21) e ad ingresso gratuito, si aprirà all’insegna della freschezza, con i brani di musica leggera eseguiti dalla Spoleto Young Band, la formazione giovanile della banda.

La serata proseguirà poi con l’organico al gran completo. I circa 40 elementi, diretti dal Maestro Lorenzo Rosati, proporranno un vasto repertorio, che alterna i brani originali per banda a canzoni popolari rielaborate.

“Anche quest’anno il Comune di Spoleto celebrerà la Festa della Musica dedicata alle diverse opportunità professionali che questo mondo offre – ha dichiarato il vicesindaco Danilo Chiodetti – In questa giornata ci proponiamo di coinvolgere il maggior numero possibile di persone, non importa l’età, il background culturale o il livello di competenza musicale: tutti sono invitati a partecipare. Sarà una occasione speciale per promuovere la musica in tutte le sue forme e celebrare il suo valore e linguaggio universale come mezzo di espressione e connessione. Un ringraziamento speciale va alla Banda musicale “Città di Spoleto” e alla sua formazione “Young” che ci supporta in molte occasioni nel corso delle iniziative che organizziamo. Che si tratti di un concerto all’aperto, di una celebrazione o di un evento, la loro presenza è una certezza. Grazie di cuore! La vostra musica e il vostro talento accompagnano la nostra comunità in ogni passo del suo cammino”.

«Il concerto di sabato – spiega il presidente Matteo Filippi – rappresenta una sintesi delle attività svolte negli ultimi mesi. Dalla musica pop proposta dai ragazzi della Syb alle note della Rapsodia napoletana, passando per i brani studiati in occasione dei progetti più importanti dell’ultimo anno, come la Masterclass tenuta a Spoleto dal Maestro Filippo Cangiamila (direttore della Banda dell’Esercito) e il concorso “La Bacchetta d’oro” di Frosinone, cui la nostra formazione musicale ha partecipato a inizio maggio ottenendo un ottimo secondo posto nella sua categoria. L’associazione – prosegue Filippi – sta vivendo una stagione particolarmente florida, grazie anche alla presenza di molti giovani musicisti che hanno integrato l’organico storico, che resta per noi prezioso. La banda unisce generazioni diverse attraverso il linguaggio universale della musica: celebrare tutto questo nella nostra città, in occasione della Festa Europea della Musica, rappresenta un grande motivo di orgoglio e soddisfazione. Stiamo lavorando ad alcuni progetti importanti, che hanno anche l’obiettivo di rafforzare questo legame speciale con la città”.