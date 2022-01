Controlli e sicurezza, ma anche informazioni ai turisti e rapporto diretto con il cittadino per le segnalazioni. La messa celebrata da Mons. Renato Boccardo nella chiesa di San Gregorio

La Polizia Municipale punto di riferimento nel territorio non solo sotto l’aspetto della sicurezza e dei controlli, ma anche per quanto riguarda le informazioni per il turista e le segnalazioni ricevute dal cittadino.

Nel giorno della festa di San Sebastiano, patrono della Polizia Municipale, è stato questo il senso degli interventi del sindaco Andrea Sisti e del vicesindaco con delega a vigilanza e sicurezza della Città e del territorio Stefano Lisci in occasione della Santa Messa celebrata dal vescovo Sua Eccellenza Monsignor Renato Boccardo nella chiesa di San Gregorio.

Un momento a cui ha partecipato, come da tradizione, tutto il corpo dei vigili urbani a partire dal Comandante Massimo Coccetta (foto sotto) e ai vice Maurizio Gioacchini e Loretta Bartoli.

Polizia Municipale punto di riferimento che necessita, come anticipato nella stessa giornata di giovedì dal sindaco Sisti durante il Consiglio comunale, di una sede idonea sia per accogliere le persone; sia per adempiere a tutte le funzioni che, anche in virtù della prossima riorganizzazione della macchina comunale, sarà chiamata a svolgere.

“Abbiamo un gruppo di vigili urbani più giovane rispetto al passato che oggi è in grado di coniugare al meglio professionalità, esperienza e prospettiva di miglioramento – sono stati in sintesi i concetti espressi da sindaco e vicesindaco – Quello che cercheremo di fare, condividendo con il personale le proposte e disponibili ad accogliere suggerimenti, è di potenziare ulteriormente le funzioni già in essere cercando di migliorarle nell’interesse dei lavoratori e dei cittadini a cui tali azioni sono rivolte”.

Immagini di archivio