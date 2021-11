Festa di Halloween a Castel San Giovanni, botta e risposta tra Sindaco e “Siamo Castel Ritaldi”

Il post del Sindaco, la risposta del gruppo consiliare

(DMN) Castel Ritaldi – è polemica a Castel Ritaldi sulla mancata concessione del patrocinio da parte del Comune per la grande festa di Halloween a Castel San Giovanni. Nella giornata di ieri, la Pro Loco, organizzatrice dell’evento, aveva inviato una nota stampa alle redazioni dei quotidiani locali. Un comunicato pubblicato anche su queste colonne, consultabile al link qui sotto.

Questa mattina è apparso, sulla pagina Facebook “Elisa Sabbatini Sindaco”, il commento alla vicenda del primo cittadino che riportiamo integralmente:

In base ad alcuni articoli di giornale, sembra che il comune snobbi le manifestazioni del proprio territorio.

Purtroppo noto che fa gola avere argomentazioni che facciano in modo da mettere in cattiva luce le amministrazioni che probabilmente hanno motivazioni precise in base a dei regolamenti per agire in un certo modo.

Bella strategia… forse non si conosce bene il significato di patrocinio che invito a leggere.

Nessuno ha impedito nulla anzi….

Un bell’esame di coscienza sarebbe idoneo ad ognuno, noi stiamo lavorando nell’interesse dei cittadini e per i cittadini, tutte le chiacchiere stanno a zero.

Le associazioni sono quelle che devono avere rapporti stretti con le amministrazioni oltre ad essere un supporto ad esse. Pochi hanno avuto queste accortezze…

Aggiungo che l’amministrazione era presente nella persona dell’assessore alla sicurezza e non solo, Ezio Tinelli. È stato sempre presente durante la manifestazione, pertanto ritengo fuori luogo tali affermazioni che lasciano il tempo che trovano, poiché questa giunta è e sarà sempre a favore dello sviluppo e promozione del proprio territorio.

Non mi risulta che la sottoscritta, assessori o consiglieri di maggioranza abbiano impedito tale manifestazione e basta un pretesto per gettare fango contro chi, fino ad ora, ha lavorato per dare una scuola ai ragazzi, a chi è riuscito ad ottenere altri fondi per impianti sportivi (tutti), i cui lavori partiranno a breve, a chi è riuscito in poco più di 9 mesi e non anni a reperire un milione per la scuola materna resa inagibile e tanto altro per promuovere il territorio.

Ecco, le cose importanti sono altre e non queste basse critiche… d’altronde le associazioni dovrebbero promuovere il territorio come lo sta facendo il comune partecipando a bandi e altro, oltre a partecipare alle manifestazioni che realizza lo stesso.

Ah dimenticavo… la definizione giusta è: “Con il patrocinio è possibile utilizzare il marchio del Comune. Tale marchio rappresenta il nome, la tradizione e la storia della città.

C’è un regolamento che spiega molto bene quando si da il patrocinio.

Va dato atto che la manifestazione è pienamente riuscita e siamo contenti per Castel Ritaldi e per tutti quelli che l’hanno realizzata.

Nessuno ha mai impedito nulla e se volete far passare questo messaggio ai cittadini fate pure…

Noi intanto stiamo lavorando per portare risultati e non chiacchiere.

Di seguito la nota stampa del gruppo consiliare SiAmo Castel Ritaldi firmata da Mesca Sante, Mirko Peruzzi, Luca Terenzi, Pierluigi Marzioli:

Il nostro Sindaco Elisa Sabbatini da lezioni ai giornalisti, ai volontari, ai cittadini: forse ha sbagliato mestiere.

Ognuno ha il suo ruolo, noi opposizione Si Amo Castel Ritaldi quello di evidenziare le criticità, perché non si è perfetti, banale, ma è un concetto da cui partire.

Fatto: una manifestazione a Castel San Giovanni nel Comune di Castel Ritaldi “Paese delle Fiabe” che riesce a portare 1500 bambini in due giorni, da tutta l’Umbria, e fuori regione. Halloween una fiaba Horror, giochi a tema per bambini.

L’Amministrazione comunale di Castel Ritaldi, per il secondo anno consecutivo, non concede il patrocinio. Il Sindaco non va nemmeno a vederla. Va il Sindaco di Spoleto e mezza Umbria con lui.

I giornali raccontano l’evento in cui un paese di 300 abitanti accoglie 3000 persone . L’evento nel pieno rispetto della normativa risulta un successone con Proloco, U.N.Arma dei Carabinieri, Associazioni, attività della zona e soprattutto liberi cittadini attivi.

Il Sindaco di Castel Ritaldi chiamata dai giornalisti mette in dubbio “l’adeguatezza di alcuni eventi“, si arrabbia con i volontari perché non si impegnano abbastanza nel territorio e non la coinvolgono.

Noi crediamo che sia l’esatto contrario: il Comune a disposizione dei volontari, cittadini attivi. Opportunità da cogliere, non da demolire. Punti di vista diversi, opposti. Non è questo il modo per far crescere le reti sociali. Poi se si rimane soli, si capirà il perché.

Sull’adeguatezza degli eventi vorremo capire cosa intende.

In ultimo il Sindaco Elisa Sabbatini sbotta pure con i giornalisti che raccontano la cronaca. Preferirebbe un altro tipo di giornalismo, più attento “a non mettere in cattiva luce l’amministrazione“. Come se fossero strumenti di propaganda. Le cattive abitudini sono difficili da perdere.

Caro Sindaco si può sbagliare, anche per due anni di fila, basta capirlo e “correggere il tiro”.

Complimenti a tutte le ragazze, i ragazzi, gli anziani da parte nostra, e da tutta la comunità di Castel Ritaldi, dall’associazioni che vi guardano con ammirazione e che vogliono partecipare con voi. Ottimo lavoro!

Il prossimo anno contattateci! Può diventare un evento cardine per il territorio, un volano per il turismo, una rete sociale.