Festa di fine anno agli asili nido comunali di Spoleto

Outdoor education ed esperienze en plein air in città per i bambini e le famiglie

È tempo di festa per i servizi educativi del Comune di Spoleto che, a conclusione dell’anno educativo 2022-2023, hanno organizzato incontri con i bambini e le famiglie per ritrovarsi tutti insieme e condividere il cammino percorso durante gli ultimi dodici mesi.

All’asilo nido “Il Bruco” si è svolta una festa-laboratorio nell’ambito del progetto di outdoor education che, nel corso dell’anno, ha permesso di vivere lo spazio esterno quale luogo privilegiato dedicato all’apprendimento. I bambini e le loro famiglie hanno potuto vivere un momento di condivisione di esperienze legate a buone pratiche alimentari, grazie anche all’aiuto della nutrizionista che ha proposto la preparazione di centrifuga di frutta e verdura. Nel corso della giornata è stata organizzata una caccia al tesoro, con la consegna della valigia dei ricordi.

I nidi “Il Carillon” ed “Il Girotondo” hanno organizzato due giornate di “Trekking urbano per le vie di Spoleto”, una passeggiata per le vie della città, insieme alle educatrici e alle proprie famiglie, che ha permesso ai bambini di scoprire vicoli e luoghi meno conosciuti del nostro centro storico. Una sorta didattica en plein air per vivere la bellezza della città in modo semplice e diretto. Alla fine del percorso i bambini hanno potuto godere dello spazio esterno per consumare la merenda al sacco preparata dalla cuoca del nido.