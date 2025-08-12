Festa dell’Agricoltura Sociale 2025: un successo tra idee, convivialità e musica sotto le stelle

  • Redazione
  • Agosto 12, 2025
  • Attualità
  • Letto 70

    • Una giornata intensa e ricca di stimoli quella di ieri alla Fattoria Sociale di Spoleto, in occasione della Festa dell’Agricoltura Sociale. Il pomeriggio si è aperto con il convegno dedicato al progetto NIL, realizzato dalla nostra fattoria sociale e finanziato dalla Misura 16.9 della Regione Umbria. A presentare dati, risultati e prospettive future sono stati il ricercatore Mario Cruces e la professoressa Bianca Maria Torquati dell’Università di Perugia, offrendo un quadro approfondito e ricco di spunti concreti per lo sviluppo dell’agricoltura sociale. Molto apprezzato anche l’intervento di Salvo Cacciola, arrivato appositamente dalla Sicilia per portare la sua esperienza maturata in anni di lavoro nel settore: un contributo generoso e appassionato che ha stimolato riflessioni e nuove idee. In serata, la convivialità è stata protagonista con una cena partecipatissima e apprezzata da tutti, preparata e servita con cura dai ragazzi della Fattoria. La giornata si è conclusa con un momento di pura magia: il concerto jazz sotto il cielo stellato di Dan Kinzelman & William Tatge, realizzato nell’ambito del progetto Arti in dialogo dell’Associazione culturale Atalante e finanziato dal Bando Fondi Sostegno Spettacoli dal Vivo Regione Umbria 2024. Un’atmosfera suggestiva che ha unito musica, natura e comunità, lasciando a tutti il ricordo di una serata speciale.

    Share

    Articolo precedente

    Al via la digitalizzazione del patrimonio culturale

    Related Post

    Related Blogpost

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Commentiultimi pubblicati

    Aurelio Fabiani 2025-07-05 07:57:31
    Non è tempo per equilibrismi. La sinistra di opposizione e il centro sinistra al governo della città hanno approvato la.....
    Benito Ammetto 2025-06-13 16:38:57
    Buongiorno sono Ammetto Benito la informo che il giorno giovedì 19 giugno alle ore 17 presso il palazzo Mauri terrò.....
    Aurelio Fabiani 2025-05-09 16:47:42
    Immagino quindi Sergio, che tu vorresti come il 14 dicembre 2023. A proposito, come è che hai votato? Ricordaci anche.....
    Aurelio Fabiani 2025-04-29 11:29:59
    Ambeh e che li ha incontrati a fare i Comitati se non ha descritto il percorso e i tempi di.....
    OCCHIOOO 2025-04-17 13:59:25
    Alcuni reparti di eccellenza… Credo sia riduttivo! Esiste a una petizione di 10.055 cittadini che vuole ripristinati tutti quelli prima.....