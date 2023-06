Festa della Repubblica, le immagini della cerimonia in Piazza della Libertà

La galleria fotografica di Due Mondi News

(DMN) Spoleto – Alcune immagini della cerimonia istituzionale per celebrare la Festa della Repubblica, tenutasi questo pomeriggio in piazza della Libertà, con la deposizione di una corona di fiori sulla lapide celebrativa a palazzetto Ancaiani, a cui ha seguito la resa degli Onori militari da parte della Schierante in Armi del 2° Reggimento Granatieri di Sardegna ed un breve discorso del sindaco Andrea Sisti . Nel corso della cerimonia è stata data lettura di alcuni articoli della Costituzione Italiana a cura degli studenti dell’IIS Sansi-Leonardi-Volta.