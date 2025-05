Festa della Repubblica, la cerimonia in Piazza del Comune

Lunedì 2 giugno, in occasione del 79° anniversario della nascita della Repubblica Italiana, il Comune di Spoleto ha organizzato una cerimonia istituzionale per celebrare la Festa della Repubblica.

In piazza del Comune alle ore 16.00 è in programma la cerimonia istituzionale, con la deposizione di una corona di alloro a cui seguirà la resa degli Onori militari da parte della Schierante in Armi del 2° Reggimento Granatieri di Sardegna.

Nel corso della cerimonia è prevista la partecipazione della Banda musicale “Città di Spoleto” e la lettura di alcuni articoli della Costituzione Italiana a cura dei componenti della Consulta Giovanile Comunale.