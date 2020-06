Festa della Repubblica, il messaggio dell’amministrazione comunale di Castel Ritaldi

“La Costituzione Italiana è garante di quei principi di libertà e democrazia che a distanza di 74 anni sono ancora i principali punti di riferimento del vivere civile della nostra nazione”

Questo il messaggio del sindaco Elisa Sabbatini e dell’amministrazione comunale di Castel Ritaldi, apparso sulla pagina Facebook ufficiale dell’Ente in occasione del 2 giugno, Festa della Repubblica:

Ogni anno, il 2 Giugno viene celebrata la Festa delle Repubblica italiana, festa nazionale per eccellenza.

Il popolo italiano il 2 Giugno 1946 fu chiamato ad eleggere i rappresentanti dell’Assemblea Costituente, organo incaricato alla stesura di una Costituzione scritta. L’inno Nazionale favorì un clima patriottico e rappresenta il Canto degli Italiani, meglio conosciuto come Fratelli d’Italia o l’Inno di Mameli che fu scritto nel 1847 dallo studente e patriota Goffredo Mameli.

La bandiera italiana è il Tricolore tradizionale: verde, bianco e rosso, a tre bande di uguale dimensione così come recitato all’articolo 12 della nostra Costituzione.

Quello che nasce dalla Costituzione del ’48 è uno Stato democratico, che tutela prima di ogni altra cosa i suoi cittadini, oltre che sottoporre gli organi decisionali al controllo popolare.

Per questo la Costituzione Italiana è garante di quei principi di libertà e democrazia che a distanza di 74 anni sono ancora i principali punti di riferimento del vivere civile della nostra nazione.

È un orgoglio oggi celebrare, anche se in maniera virtuale, il 74° anniversario e lo facciamo con la passione, con la fermezza e la determinazione necessaria a difendere e riaffermare quei principi e quei valori. Dobbiamo comunque farlo concretamente, ogni giorno, nelle scelte di governo dei nostri territori e nella nostra vita quotidiana.

“La Costituzione è il fondamento della Repubblica. Se ciò che vuole il popolo non viene rispettato dalle autorità politiche, se non è difesa dal governo e dal Parlamento, se è manomessa dai partiti verranno a mancare quei principi e quelle libertà che la nostra costituzione cita.

Buona festa della Repubblica.

Il Sindaco Elisa Sabbatini e tutta l’amministrazione comunale di Castel Ritaldi