Festa della Repubblica: a Spoleto apertura straordinaria dei musei

Mercoledì 2 giugno aperti al pubblico la Rocca Albornoz e il Museo Nazionale del Ducato di Spoleto, la Casa Romana, Palazzo Collicola e la Chiesta dei Santi Giovanni e Paolo

Aperture straordinarie dei musei comunali in occasione della Festa della Repubblica.

La Casa Romana, solitamente aperta il giovedì e il venerdì dalle ore 15 alle 18.30 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 13.30 e dalle 15 alle 18.30, sarà aperta al pubblico mercoledì 2 giugno dalle ore 10.00 alle 13 e dalle 15 alle 18.



L’apertura straordinaria della Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo è programmata nel pomeriggio dalle 16 alle 18 (gli altri giorni di apertura sono il sabato e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 18).

Apertura pomeridiana anche per Palazzo Collicola. Mercoledì 2 giugno il pubblico potrà visitare la Galleria d’Arte Moderna “G. Carandente”, l’Appartamento Nobile e le mostre temporanee dalle ore 15.30 alle 19 (le altre aperture sono previste il giovedì e venerdì dalle 15.30 alle 19 e il sabato e la domenica dalle 10.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.

Apertura straordinaria anche per la Rocca Albornoz – Museo Nazionale del Ducato di Spoleto dalle ore 10.30 alle ore 18.30 (ultimo ingresso ore 17.45). Per mercoledì 2 giugno la Direzione Regionale Musei dell’Umbria, in collaborazione con Sistema Museo, propone alle ore 11.30 una visita guidata ai percorsi difensivi della fortezza. La visita sarà l’occasione per ammirare la fortezza e la città da un privilegiato ed indimenticabile punto di vista. In caso di maltempo la visita ai percorsi difensivi sarà sostituita con una visita guidata al ciclo pittorico della Camera Pinta.

Tariffe di partecipazione alla visita guidata: Intero € 4,00 – Ridotto € 3,00 dai 7 ai 17 anni e per i possessori della Spoleto Card.

La partecipazione alla visita guidata prevede l’obbligo della mascherina e il rispetto del distanziamento. La visita guidata è a numero chiuso e la prenotazione è obbligatoria fino ad esaurimento posti.