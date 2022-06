Festa della Musica, emozionante concerto della Banda Musicale “Città di Spoleto”

Piazza Pianciani trasformata in un teatro a cielo aperto

(DMN) Spoleto – il 21 giugno, per celebrare il solstizio d’estate, in oltre 120 nazioni di tutto il mondo si tiene la “Festa della Musica”. A Spoleto è stata celebrata con un emozionante concerto della Banda Musicale “Città di Spoleto”, diretta dal M° Angelo Silvio Rosati, in piazza Pianciani. Per una sera, la scalinata scalinata progettata dall’architetto Ugo Tarchi nel 1923 e recentemente restaurata si è trasformata nella scenografia ideale per un teatro a cielo aperto nel cuore dell’acropoli cittadina. Un esperimento riuscito e sicuramente da ripetere sperando nella riqualificazione della pavimentazione della piazza e nel ricollocamento del monumento a Luigi Pianciani da tanti (troppi) anni custodito nei magazzini comunali.

Immagini concesse dal M° Franco Mosca