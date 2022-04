Festa della Liberazione, le immagini delle celebrazioni in Piazza della Libertà

Galleria fotografica. Video: Bella ciao

(DMN) Spoleto – questa mattina, in occasione del 77 anniversario della Liberazione dell’Italia dal Nazifascismo, alle ore 11.30 in piazza della Libertà, alla Lapide ai Caduti, è stata deposta una corona di alloro in onore dei Caduti nella Guerra di Liberazione e sono stati resi gli onori militari da una Schierante in Armi del 2° Btg Granatieri ‘Cengio’. Sono intervenuti il sindaco Andrea Sisti, la vice presidente del consiglio comunale Maura Coltorti, il Presidente e il Vicepresidente ANPI, sezione di Spoleto, Francesco Giannini e Filippo Schiavetti Arcangeli. Le letture sono state a cura di Marina Antonini e le musiche eseguite dalla Banda Musicale ‘Città di Spoleto’.