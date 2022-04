Festa della Liberazione, le immagini delle celebrazioni in Piazza Campello

Galleria fotografica

(DMN) Spoleto – Questa mattina, per celebrare il 77 anniversario della Liberazione dell’Italia dal Nazifascismo, ore 9.00 a Forca di Cerro è stata deposta una corona di alloro in onore dei Caduti Jugoslavi nella Resistenza Italiana, mentre alle ore 9.45 alla Rocca Albornoz e a piazza Campello sono state deposte le corone di alloro alla Lapide in memoria dell’evasione dei Partigiani slavi e italiani dal Carcere della Rocca e al Monumento ai Caduti in onore dei Partigiani decorati della ‘Brigata Melis’.