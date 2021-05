Deposta una corona di fiori al monumento dei minatori di Morgnano – foto

Oggi – si legge in una nota stampa inviata in redazione dal Partito Democratico di Spoleto – abbiamo messo una corona di fiori sul monumento dedicato ai minatori e al tragico incidente del marzo del 1955. Per celebrare questo 1 maggio, per celebrare il lavoro sicuro e garantito in un momento in cui, ancora di più, c’è bisogno non di parlare di lavoro ma di crearlo. Buon 1 maggio