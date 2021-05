Festa del Lavoro, le parole della politica

I comunicati stampa

(DMN) – di seguito pubblichiamo, integralmente e secondo l’ordine di arrivo in redazione, i comunicati stampa dei vari schieramenti politici per la Festa del Lavoro 2021:

Partito Democratico

UN 1 MAGGIO DA CELEBRARE CON ANCORA PIU’ FORZA PERCHE’ SI RIPARTA DAL LAVORO

Un 1° maggio da celebrare con più forza in questo anno ‘terribile’, in cui non possiamo ancora parlare di post-pandemia ma dobbiamo necessariamente ragionare di ricostruzione e di ripartenza. E gettare le basi per lo sviluppo della nostra Regione e della nostra città, utilizzando i fondi europei della programmazione 2021 – 2027 e il NexGenerationEu, che così tanto ha bisogno di tornare a crescere.

Da un’ultima indagine della Svimez leggiamo che a soffrire in questo anno è stato soprattutto il “triangolo del sisma” che corrisponde a quelle regioni del Centro che sono scivolate verso Sud anziché verso le Regioni più sviluppate del Nord. A mostrarlo sono le dinamiche demografiche, l’andamento del Pil e gli indicatori del mercato del lavoro.

Gli effetti economici della pandemia – infatti – si diffondono con una intensità superiore alla media nazionale in Umbria e nelle Marche dove il calo del Pil supera il 10%. Basti pensare che, anche guardando indietro, il tasso di disoccupazione in Umbria è salito dal 4,8 del 2008 all’8,2 del 2020 e non va meglio se guardiamo a quello giovanile (da 14,4 a 27,29) e a quello femminile (da 6,8 a 9,4).

Giovani e donne sono anche al centro delle missioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Sono dati che ci devono far pensare a quanto è necessario utilizzare le risorse europee in arrivo nel nostro Paese per tornare a crescere e ripensare le leve principali dello sviluppo economico in una Regione che ha e che ha avuto una sua vocazione industriale e che deve tornare a creare lavoro e, nel contempo, investire sulla formazione dei nostri giovani ai quali, altrimenti, non resta che andarsene.

Per celebrare questa giornata e continuare a lottare per un lavoro sempre più sicuro e garantito come Partito Democratico domani alle 11,00 lasceremo un fiore in uno dei luoghi più simbolici della nostra città: le miniere di Morgnano e il monumento alle vittime dell’incidente del 22 marzo 1955.

Il Popolo della Famiglia

Festeggiamenti per il primo maggio una giornata per preparare un futuro di dignità Murro (Popolo della Famiglia): ”Tutti preoccupati per il lavoro, precari ed inattivi compresi” “Nel giorno in cui gran parte del mondo tenta di festeggiare il lavoro in quanto strumento di giustizia sociale, vogliamo sottolineare come nella nostra Costituzione il lavoro e la dignità sociale siano elementi indivisibili e che ogni formula politica di azione deve pretendere”, ha dichiarato Rosario Murro del Popolo della Famiglia Umbria.

“Senza Lavoro, non può esistere una autentica dignità sociale, senza dignità non è possibile generare quel benessere che vorremmo riversato sulle nostre famiglie. Se anche la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, all’art. 23, richiama alle eque remunerazioni e mezzi di protezione sociale, chiediamo che proprio la ripartenza post-Covid che si sta preparando, tenga conto che questa continua erosione di dignità sociale nei confronti di lavoratori, di imprese, di artigiani e commercianti, non potrà mai generare un vero sviluppo”.

“I numeri che ci parlano della condizione del lavoro sono preoccupanti e non solo perché il tasso di occupazione che decresce, ma perché aumenta drammaticamente la percentuale degli inattivi (+5,4% negli ultimi dodici mesi), quelle persone che non sono classificate né come occupate, né in cerca di occupazione”, ha concluso Murro sollecitando la assoluta priorità dei valori nelle decisioni che attende tutto il mondo del lavoro.

