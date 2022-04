Festa del 1° Maggio alla Fattoria sociale

Il programma

In occasione del lancio della nuova APP per l’ordinazione dei prodotti, domenica 1 maggio la Fattoria Sociale di Spoleto propone “La Festa del 1° maggio in Fattoria”

Un’occasione per conoscere le attività, i ragazzi e trascorrere una giornata di allegria e convivialità presso uno dei punti di riferimento regionali per quanto riguarda le attività di agricoltura sociale. Si comincia alle 11,30 con la presentazione della App alla cittadinanza. Si tratta di un sistema operativo per smartphone realizzato grazie al finanziamento Programma Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014 /2020 (misura 6, Intervento 6.4.1) che consente ai nostri ragazzi di gestire gli ordini di verdure e prodotti confezionati della Fattoria. Attraverso l’applicazione è possibile non solo ordinare i prodotti, ma anche usufruire di speciali sconti. La giornata proseguirà poi con un pranzo a base di prodotti biologici locali.

Nel pomeriggio, spazio invece al Torneo di Briscola del 1° maggio. Sullo sfondo della festa la splendida cornice della Fattoria sociale e la speciale musica live della nostra Sbrock band. Il contributo di partecipazione è di 10 euro. È necessaria la prenotazione.

L’appuntamento è in località Protte 27 a Spoleto, per info e prenotazioni chiamare i numeri 3346483553 – 3394779713 – 3336947883.