Festa a Monteluco per l’Atomika e la Blubasket

Una festa per salutare la stagione sportiva appena conclusa, ma anche per dare il via alle attività estive. Le associazioni sportive Atomika e Blubasket hanno organizzato nella giornata di ieri, mercoledì 13 giugno, un incontro nel campo di basket di Monteluco con gli atleti e le atlete e le rispettive famiglie per festeggiare la conclusione delle attività sportive che hanno caratterizzato tutta la stagione invernale.

“Ringraziamo le tantissime famiglie che anche quest’anno hanno scelto le nostre associazioni sportive per fare vivere ai propri figli un anno di sport e amicizia – sono state le parole dei presidenti Gianluca Bernelli e Lucio Polinori – Lunedì prossimo prenderà il via il campus estivo Blubasket Atomika Summer Camp negli spazi della Proloco di San Venanzo e sarà un’ulteriore occasione per vivere i mesi estivi all’insegna dello sport e del basket. Un ringraziamento particolare lo rivolgiamo all’Amministrazione comunale che, come sempre, ci supporta e ci è vicino in ogni evento”.

Presenti all’iniziativa il vicesindaco con delega allo sport Stefano Lisci e l’assessore Agnese Protasi, che hanno voluto condividere con le associazioni sportive questo momento di festa.

“Innanzitutto è un piacere vedere come uno spazio recuperato e sistemato, in un luogo magnifico come Monteluco, consenta di creare socialità e condivisione tra i nostri giovani, le loro famiglie e due associazioni cosi impegnate nell’insegnamento del basket – sono state le parole del vicesindaco Stefano Lisci – La promozione di queste iniziative è un’opportunità per i bambini e le bambine, così come per i ragazzi e le ragazze della città perché così facendo possono vivere il piacere della pratica sportiva in una condizione di grande armonia”. ​