Fermato in auto con la cocaina, arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del NORM della Compagnia di Spoleto (PG) hanno arrestato in flagranza di reato un 23enne, di origini albanesi, senza fissa dimora, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane è stato fermato durante un controllo alla circolazione stradale, mentre era alla guida di un’autovettura. La successiva perquisizione ha portato al ritrovamento di circa 20 g di cocaina, già suddivisa in 37 dosi termosaldate. È stata inoltre rinvenuta la somma di 780 euro in contanti, ritenuta costituire il provento dell’illecita attività di spaccio della droga.

La sostanza stupefacente e il denaro sono stati sottoposti a sequestro.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Spoleto ha convalidato l’arresto e disposto a carico dell’interessato l’applicazione della misura cautelare del divieto di dimora nella Regione Umbria.

L’operazione di servizio rientra nella costante attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di droga condotta dai Carabinieri di Spoleto sul territorio di loro competenza.

Le persone sottoposte ad indagini preliminari si presumono innocenti.

Comunicato stampa del Comando Provinciale Carabinieri di Perugia