Fermato in auto con la cocaina, arrestato dai Carabinieri

  • Redazione
  • Agosto 28, 2025
  • Attualità
    • I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del NORM della Compagnia di Spoleto (PG) hanno arrestato in flagranza di reato un 23enne, di origini albanesi, senza fissa dimora, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

    Il giovane è stato fermato durante un controllo alla circolazione stradale, mentre era alla guida di un’autovettura. La successiva perquisizione ha portato al ritrovamento di circa 20 g di cocaina, già suddivisa in 37 dosi termosaldate. È stata inoltre rinvenuta la somma di 780 euro in contanti, ritenuta costituire il provento dell’illecita attività di spaccio della droga.

    La sostanza stupefacente e il denaro sono stati sottoposti a sequestro.

    Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Spoleto ha convalidato l’arresto e disposto a carico dell’interessato l’applicazione della misura cautelare del divieto di dimora nella Regione Umbria.

    L’operazione di servizio rientra nella costante attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di droga condotta dai Carabinieri di Spoleto sul territorio di loro competenza.

     

    Le persone sottoposte ad indagini preliminari si presumono innocenti.

    Comunicato stampa del Comando Provinciale Carabinieri di Perugia 

    Commentiultimi pubblicati

    Luca Spinelli 2025-08-25 17:33:44
    Molto interessante l’analisi di Claudio Fraccari.
    Spoleto (PG), 19 agosto 2025: Ferragosto Spoletino tra musica, cammini e sapori - Italia Quotidiana 2025-08-16 13:51:27
    […] musica che unisce generazioni. Per restare aggiornato sul programma completo: Programma completo e Guida agli appuntamenti sono fonti utili,.....
    CONSULENTE FINANZIARIO • LUCA SPINELLI 2025-08-15 14:28:26
    Mons. Boccardo offre un invito alla serenità e alla fiducia che supera la paura della morte. È un bel messaggio!
    Aurelio Fabiani 2025-07-05 07:57:31
    Non è tempo per equilibrismi. La sinistra di opposizione e il centro sinistra al governo della città hanno approvato la.....
    Benito Ammetto 2025-06-13 16:38:57
    Buongiorno sono Ammetto Benito la informo che il giorno giovedì 19 giugno alle ore 17 presso il palazzo Mauri terrò.....